Sie ist ein beliebter Fixpunkt zum Ende des Sommers in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See: die European Bike Week mit ihren mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt. In diesem Jahr setzen die Veranstalter von 3. bis 8. September neben der beliebten Parade, dem Village und der Livemusik rund um den See, auf einen weiteren Programmhöhepunkt.