Seine Heimat ist zwar Kroatien, aber mittlerweile fühlt sich Branko Basta auch schon ein bisschen wie ein Kärntner. Kein Wunder. Der gelernte Maschinenschlosser ist bereits vor 30 Jahren auf der Suche nach Arbeit in Kärnten gelandet. Zuerst am Klopeiner See, und danach am Faaker See, wo er für das Inselhotel mittlerweile in seiner 23. Saison tätig ist.