Wohlproportioniert muss er sein, die richtige Statur haben und beim Gehen den Kopf elegant in der Höhe tragen. Der Rücken darf nicht durchhängen, kein Fuß durchgetreten sein. Seine Wolle muss fein sein, die Pigmentierung dunkel, aber nur an den richtigen Stellen um Augen und Ohren. Und er darf am ganzen Körper kein schwarzes Haar haben, nicht einmal unter der Achsel. So streng sind die Kriterien, soll ein Kärntner-Brillenschaf-Widder die Bundesschau gewinnen. Züchter Philipp Maurer hat mit Unterstützung von Tochter Bettina „unverhofft“ den Sieg geholt. „Bettina hat ihm gut zugeredet, er hört auf sie“, erzählt der stolze Vater, der 2016 im Nebenerwerb von Mutterkuhhaltung auf die Zucht der autochthonen, widerstandsfähigen Nutztierrasse umgestiegen ist. „Die Brillenschafe strahlen Ruhe aus, laufen nicht davon. Sie passen zu uns“.