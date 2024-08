Seine Geschichte liest sich fast wie ein Drehbuch über einen jungen Menschen, der auszog, um in Amerika sein Glück zu finden und dabei einen steinigen Weg zurücklegen musste. Daniel Würschl (42) muss sich seinen Erfolg als Kameramann in Los Angeles/Hollywood hart erarbeiten. Er musste viele untergeordnete Jobs erledigen, bevor er für „Tribute von Panem“ oder „Baywatch“ und mit Stars wie Charlize Theron, Michael Douglas oder Nicole Kidman drehen konnte. „In den USA interessiert keinen, welche Schule oder welches Studium du absolviert hast, es zählt nur die Praxis, wo du was gemacht hast und wen du kennst“, schildert der gebürtige Klagenfurter die Gepflogenheiten im Gastland, in dem er seit 2011 dank einem glücklichen Zufall lebt. Er gewann die von vielen heiß ersehnte Aufenthaltserlaubnis Green Card 2009 in der Lotterie, die die USA jährlich veranstalten, um Einwanderer aus gewissen Ländern zu gewinnen.