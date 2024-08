Wenn sie stets modisch und farbenfroh gekleidet über den Hauptplatz in Gmünd spaziert, um sich mit ihren vielen Bekannten auszutauschen, zaubert sie ob ihrer außergewöhnlichen Erscheinung allen Passanten ein Lächeln ins Gesicht: Margarete „Gretl“ Miklautz. Der verstorbene Ehemann der 75-Jährigen war Mitbegründer der Kulturinitiative, gemeinsam betrieb das Paar jahrelang einen Antiquitätenhandel. Zum 40. Geburtstag schenkte sie ihrem Heinz, nach dem Verkauf einer Wiese, das Geld zum Kauf eines Handwerkshauses in der Hinteren Gasse in der historischen Gmünder Altstadt, das nach dreijähriger intensiver Restaurierung 1990 in ein Atelier umgestaltet wurde.