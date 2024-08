Die Region putzt sich für die in Kürze startende „Official European Bike Week“ heraus. Die ersten Gäste sind bereits mit ihren Harleys in der Gegend unterwegs und sorgen mit ihren Motorrädern für die „Musik“ in den Ohren der Motorfans. Heuer ist erstmalig auch die Gemeinde Velden offiziell dabei und möchte mit einem umfangreichen Programm die Gäste unterhalten.