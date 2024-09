Für die tausenden Harley-Fahrer ist es die schönste Woche im Jahr. Seit heute ist die European Bike Week offiziell eröffnet und bietet für jeden Geschmack das Richtige. Flanieren im Harley-Village, ein kleiner Snack in der Carinthian Corner oder ein Besuch in Velden, wo heuer erstmals eine Ausstellung im Foyer des Casinos aufgebaut ist.

Das Harley Village ist das Herz des Treffens

Das Harley-Village rund um das Bauernmarktgelände am Faaker See ist wieder Treffpunkt für alle Harley-Fans, um sich über die neuesten Trends bei Kleidung und Ausstattung zu informieren. Mehr als 100 weitere Anbieterinnen und Anbieter werden Bekleidung, Motorradteile, Zubehör und Souvenirs anbieten. Geöffnet hat das Harley Village von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Kleidung, Souvenirs und Ersatzteile findet man im Harley Village am Bauernmarktgelände © KLZ/Weichselbraun

Regionale Kulinarik und regionale Weine

Die Carinthian Corner hat sich längst als beliebter Treffpunkt auf der European Bike Week in Faak am See etabliert. Direkt im Eingangsbereich des Harley Village gelegen, bietet die Ecke auch dieses Jahr wieder regionale Köstlichkeiten an. Der Faaker Gastronom Christof Ott sorgt bis Sonntag dafür, dass die Besucher mit den feinsten Schmankerln verwöhnt werden.

Die offene Küche bietet täglich wechselnde Tagesgerichte. Abgerundet wird das Angebot durch offenes Bier von regionalen Brauereien, steirische und kärntnerische Weine sowie eine Vielzahl hausgemachter Säfte. Geöffnet ist die Carinthian Corner täglich von 9 bis 24 Uhr.

In der Carinthian Corner wird die ganze Woche bis Mitternacht gekocht © KLZ/Weichselbraun

Musik darf nicht fehlen

Auf zwei Bühnen finden im Harley Village 40 Konzerte von 26 unterschiedlichen Bands statt. Die Bars haben heute bis 1 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

In der Salon-Bar spielen heute:

16 Uhr „Dado“

18 Uhr „Badhoven“

20 Uhr „Real Beat“

23 Uhr „Professor Washboard“

In der Harley-Bar spielen heute:

17:30 Uhr „Professor Washboard“

19:30 Uhr „R.N.G. Band“

22: Uhr „The Nashblack“

00:00 Uhr „The Dreckpack“

Casino Velden ist Harley-Museum

Täglich von 11 bis 23 Uhr präsentieren Aussteller im Casineum, Casineum am See und im Foyerbereich des Casinos eine Vielzahl an Motorrädern und Custombikes. Der Custombike-Designer Fred Kodlin, der sein 40-jähriges Firmenjubiläum feiert, stellt seine neuesten Umbauten von Harley-Davidson-Modellen vor. Ebenfalls vertreten ist die Firma ‚Spock’s Motorcycles‘ mit den neuesten Modellen von ‚Indian Motorcycle‘ und einer Auswahl an Oldtimer-Bikes ab 1918. Das „Top Mountain Motorcycle Museum“ aus Hochgurgl ergänzt die Ausstellung mit ausgewählten Oldtimer-Bikes. Die Ausstellung ist für alle Besucher frei zugänglich.