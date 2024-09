Unschöne Szenen haben sich am Samstagabend am Fußballplatz des ASKÖ Mittlern beim Unterliga-Match gegen SGA Sirnitz abgespielt. Und mittendrin statt nur dabei war laut Zeugenaussagen der ehemalige Team- und Bundesliga-Spieler Martin Hinteregger. In seiner Funktion als Sirnitz-Trainer soll der 31-Jährige, der in der Vergangenheit schon durch einige Eskapaden aufgefallen ist, einen Mittlern-Fan attackiert haben.

Passiert ist der Eklat, der per Video dokumentiert ist, in der 90. Spielminute: Andreas Dlopst hatte gerade das spielentscheidende 4:3 für Mittlern erzielt, die heimische Mannschaft jubelte ausgelassen, als ein Mann auf einen Fan zustürmte, der einen Schirm in der Hand hielt, und diesen heftig niederstieß. Ob es tatsächlich Martin Hinteregger ist, ist am Video nicht zu erkennen.

„Es gibt nicht nur das Video, sondern auch Augenzeugen, die belegen, dass es sich tatsächlich um Martin Hinteregger handelte“, sagt ein Vereinsfunktionär von Mittlern. „Das Opfer hat die Körperverletzung bereits bei der Polizei angezeigt und auch an den Fußballverband ergeht eine Meldung. Beim Fußball geht es oft emotional zu, aber zu so einer Tat darf sich ein gestandener Ex-Profi nicht hinreißen lassen. Hinteregger hat eine Verantwortung“, heißt es vonseiten Mittlerns.

Causa im Strafausschuss

Laut Klaus Haslinglehner, Vorsitzender des Strafausschusses des Kärntner Fußballverbandes, ist bis Sonntag, 15.30 Uhr, noch keine Meldung eingegangen. Allgemein sagt er: „Ein Video ist natürlich das beste Beweismittel, wenn wir uns ein Bild über ein Vergehen machen wollen.“ Am Mittwoch wird die Causa im Strafausschuss behandelt.

Martin Hinteregger war vorerst für keine Stellungnehme erreichbar. Die Kleine Zeitung hat den vermeintlichen Obmann kontaktiert; dieser betonte, er sei längst zurückgetreten. Der Teambetreuer wollte zum Vorfall nichts sagen.