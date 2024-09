Am Dienstag gegen 8.25 Uhr kam es in einer Wohnung im Bezirk Völkermarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Mann und einem 77-jährigen Mann, beide aus dem Bezirk Völkermarkt. Beim Eintreffen der Polizei war der Jüngere der beiden nicht mehr vor Ort.

Nach einer kurzen Fahndung wurde der Mann in einer Bushaltestelle angetroffen. In seinem mitgeführten Rucksack konnte die Polizei eine Machete sowie eine geringe Menge an Suchtmittel sicherstellen. Er wurde vor Ort festgenommen und zur Einvernahme auf die Polizeidienststelle Eberndorf gebracht. Im Schlafzimmer des 24-Jährigen konnte die Polizei ein weiteres Schwert sicherstellen.

Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird der 24-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 77-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.