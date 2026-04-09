Jake Sullivan, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater der USA unter Joe Biden, ist aktuell zu Gast in Österreich. Im Zuge dessen war er über den Nahen Osten in der ZiB 2.

Im Gespräch mit ZIB-Moderator Stefan Lenglinger sagt Sullivan, er hätte Trump geraten, nicht in den Krieg zu ziehen. „Jetzt, wo wir schon so weit sind, ist ein Waffenstillstand gut für die USA und die ganze Welt“, sagt der ehemalige Sicherheitsberater. Dazu gehöre auch, sich mit den israelischen Aktionen im Libanon auseinanderzusetzen.

Bei den kommenden Verhandlungen in Pakistan würde Sullivan raten, sich auf zwei Themen zu konzentrieren: „Erstens eine vernünftige Regelung für die Straße von Hormus zu finden, damit der Iran die Straße nicht immer wieder sperren kann. Zweitens sich auf das hoch angereicherte Uran zu konzentrieren und mit dem Iran eine Einigung zu erzielen, die dieses Problem löst, damit der Iran nicht heimlich eine Atomwaffe entwickeln kann.“

Unklarheiten beim Waffenstillstand

Dass es trotz Waffenstillstand weiterhin zu Angriffen kommt, erklärt Sullivan damit, dass es häufig vorkommt, dass bei Waffenruhen in sehr komplexen Konflikten, insbesondere solchen, bei denen die beiden Seiten nicht direkt miteinander sprechen, zu Unklarheiten kommt. „Der beste Weg wäre, wenn die Vereinigten Staaten den Israelis klarmachen würden, dass das Ausmaß und der Umfang der Bombardements in Beirut und anderen Teilen des Libanon strategisch nicht konstruktiv ist.“

Laut Sullivan drängte Israels Premierminister Netanjahu amerikanische Präsidenten schon seit vielen Jahren dazu, Kriege gegen den Iran zu beginnen. Er hätte es auch bei Joe Biden versucht. „Ich glaube, dass US-Präsident Trump der Überzeugung war, er könne militärisch handeln, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nach dem 12-Tage-Krieg im letzten Jahr und nach der Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro war er davon zutiefst überzeugt.“

Europa soll sich beteiligen

„Ich glaube nicht, dass man einen Krieg mit unklaren strategischen Zielen ohne echte Absprache mit den Verbündeten beginnen und dann einfach umschwenken und sagen kann: Hey, ihr müsst euch da einmischen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten“, meint Sullivan.

Jetzt würde es aber die Beteiligung der Europäer sowie anderer Länder auf der ganzen Welt erfordern. Sie sollen diplomatisch mit einer Stimme sprechen und sagen, dass die Meerenge von Hormus als freie Wasserstraße für rechtmäßigen, ungehinderten Handel offen sein muss.