Hat Trump bloß gedroht? Oder war der US-Präsident wirklich bereit, „eine Zivilisation zu zerstören“? Ist die Straße von Hormuz nun offen oder doch nicht? „36 Stunden Chaos“, nannte die New York Times die letzten Tage, als der Krieg Schockwellen nach Amerika brachte. Trump sei ein Fall für den Strafgerichtshof in Den Haag, glaubt die Times.

Aber nicht nur die liberale Times, auch manche MAGA-Anhänger („Make America Great Again“), die Trump als Friedenspräsidenten gewählt haben, sind verärgert. Auf Truth Social, Trumps eigenem Netzwerk, wird gepostet, Trump zerstöre seine Präsidentschaft mit diesem „Unsinn“. Seine „Blutlust“ gegen die Iraner und seine „vulgäre Sprache“ seien abstoßend. Andere Magas erregen sich darüber, dass Trump es weder geschafft habe, das Regime zu stürzen noch das iranische Nuklearprogramm zu beenden.

Epstein-Files und Spritpreise

In Umfragen lag Trump zuletzt bei nur 35 Prozent. Das ist bemerkenswert, weil Amerikaner sich in Kriegszeiten normalerweise um ihren Präsidenten scharen. Doch er ist angeschlagen. Die Epstein-Files hallen nach und der Spritpreis liegt nun bei über vier Dollar pro Gallone, ein Rekordhoch. Am Öl hängen auch die Flug- und Heizungspreise. Überdies hat Trump erklärt, angesichts der Kriegskosten könne sich Amerika kein Medicare, die Krankenversicherung für Pensionisten, mehr leisten und auch keine staatlichen Kindergärten.

Sogar der Papst wandte sich nun offen gegen den Präsidenten. Leo XIV, der erste Amerikaner im höchsten Kirchenamt, nannte Trumps österliche Drohungen gegen die Menschen im Iran „inakzeptabel“. Er forderte die 60 Millionen Katholiken in den USA auf, sich an ihre Kongressabgeordneten zu wenden, damit diese Trump bremsen. Was der Präsident vorhabe, sei illegal, aber vor allem moralisch inakzeptabel. Beide Möchtegern-Nachfolger von Trump, Vize JD Vance und Außenminister Marco Rubio, sind tiefkatholisch. Kriegsminister Pete Hegseth hingegen, die treibende Kraft im Kabinett für den Krieg, ist ein erzkonservativer Calvinist und christlicher Nationalist, der meint, Ungläubige zu vernichten sei Gottes Wille.

Marjorie Taylor Greene wurde zu einer der lautesten Kritikerinnen Trumps © IMAGO/Bill Clark

Zwar steht die Mehrheit der Magas trotz Kritik Einzelner weiter hinter dem Präsidenten. Prominente Vertreter rechter Medien jedoch wenden sich ab. Der einflussreiche Podcaster Tucker Carlson nannte Trumps Rede „abscheulich in jeder Hinsicht“, auch dass der Präsident am Ostersonntag das „F-Wort“ benutzt habe. Tuckers politische Freunde, wie die abtrünnige Ex-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, stimmten ihm zu. Andere prominente Magas wie Megyn Kelly warfen Trump vor, er habe die „Amerika zuerst“-Versprechen verraten. Besonders verärgert sind die „Groypers“, junge Rechtsaußen um Nick Fuentes, die oft als Neonazis beschrieben werden. Fuentes nennt Trump einen „Betrüger“, der die konservative Bewegung zum „Werkzeug für Israel“ gemacht habe.

Kongress müsse Trump hindern, die USA „in den Dritten Weltkrieg“ zu bringen

Nur die Republikaner im Kongress halten sich zurück. Ron Johnson, Trump-Unterstützer aus Wisconsin, sagte: „Wir sind in ein Hornissennest getreten, nun müssen wir den Job zu Ende bringen.“ Er hoffe und bete, dass Trump das schaffe.

Bei den Demokraten ist das Bild gemischt: Während Chuck Schumer, der Sprecher im Senat, das Gespräch mit den Republikanern suchen will, meinte Hakeem Jeffries, Sprecher im Repräsentantenhaus, der Kongress müsse Trump hindern, die USA „in den Dritten Weltkrieg“ zu bringen. Laut Umfragen sind die Demokraten aber noch unbeliebter als der Präsident.