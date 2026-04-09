Jayden Rohrer ist drei Jahre alt. Sein Leben ist nicht wie das der anderen Kindergartenkinder, denn er hat Diabetes Typ 1. Die Krankheit, die im Gegensatz zu Diabetes Typ 2 nichts mit dem Lebensstil zu tun hat, bringt eine Reihe an Herausforderungen mit sich. Man muss ständig den Blutzucker überwachen und Insulin zuführen. „Wenn der Blutzucker runtergeht, muss man schnell genug reagieren“, sagt Mutter Bianca Rohrer.

Für Kindergartenpädagogen und -pädagoginnen eine oft unmögliche Aufgabe. „Wenn da noch 20 andere Kinder herumlaufen, die zum Teil auch schwierig sind, kann man das schwer mitmanagen. Das ist eine große Verantwortung, da verstehe ich das Kindergartenpersonal“, sagt Rohrer. Daher die für sie logischste Lösung: eine Assistenz. Doch die bekommt ihr Sohn Jayden nicht.

Lücke im Gesetz

Den Grund dafür erklärt man im Büro des zuständigen FPÖ-Landesrats Hannes Amnesbauer: Ende 2024 seien die Assistenzleistungen für chronische Erkrankungen in Schulen aufgenommen worden – davon seien aber Kindergärten nicht umfasst. „In Kindergärten gibt es Assistenzleistungen auf Basis des Behindertengesetzes, das chronische Erkrankungen leider nicht mitabdeckt“, heißt es.

Was bedeutet die Situation nun für die Mutter? „Ich gehe fast jeden Tag mit in den Kindergarten und mache komplett das Blutzucker-Management meines Sohnes“, erzählt Rohrer. „Gott sei Dank bin ich selbstständig, aber ich sitze dann halt oft bis ein Uhr nachts an der Arbeit.“

Die Familie Rohrer, die zuvor in Kalwang gelebt hat, hat im Vorjahr noch eine Assistenz erhalten. Aber nur, weil die Bezirkshauptmannschaft Leoben das Gesetz anders ausgelegt hat, sagt Bianca Rohrer. Erst beim Umzug nach Trieben sei aufgekommen, dass es eigentlich keine Regelung gibt für Diabetes-Kindergartenkinder gibt.

320 individuelle Lösungen

„Es gibt 320 Kinder, die in ganz Österreich betroffen sind“, sagt Rohrer. „Und jedes hat seine eigene individuelle Lösung.“ Manchmal mache der Kindergarten es freiwillig, manchmal zahle die Gemeinde. „Die Gemeinde hilft uns sehr, aber kann nicht alles alleine finanzieren.“ Sie vermutet, dass aufgrund der vielen individuellen Lösungen kein Bewusstsein für die fehlende Regelung dagewesen sei.

Aber: Mittlerweile war es schon Thema im Landtag, auch die Volksanwaltschaft hat sich bereits mit dem Fall aus Trieben sowie weiteren beschäftigt. „Wir haben gekämpft, dass das Thema anerkannt wird“, erzählt Rohrer. Nun, Ende März, hat die Mutter nun eine Petition gestartet und bereits mehr als 2000 Unterschriften gesammelt. „Das Thema ist uns bekannt. Es gibt Überlegungen und Bemühungen, eine Lösung zu finden“, versichert das Büro Amnesbauer.