Für Aufsehen sorgte am Schluss des Tourismustages am 9. April in St. Kanzian eine Darstellung der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit der seit Jahrzehnten geplanten Therme am Klopeiner See. Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) legte einen Rückblick über die Bemühungen seit dem Jahr 2005 vor: Von der Entdeckung namhaften Heilwassers bis hin zum tragischen Tod eines Investors durch einen Flugzeugabsturz war ebenso die Rede wie von der Suche nach einem Standort.

Jetzt soll die Therme Gestalt annehmen und am Ostufer des Klopeiner Sees – derzeit noch Grünland – möglichst bald tatsächlich entstehen, wie SPÖ-Vizebürgermeister Oskar Preinig stolz verkündete. „Es ist ein Game-Changer für die Region. Therme und Hotel schaffen nicht nur Tausende Arbeitsplätze, sondern tragen auch nachhaltig zum Ganzjahrestourismus in der Region bei“, sagte Preinig.

Eröffnung 2028 oder 2029

Gernot Katzenberger, Geschäftsführer der Projektentwicklung GesmbH Merlago, welche die Therme mit einem asiatischen Investor umsetzen möchte, sprach vom „größten Tourismusprojekt in Österreich“. Immerhin sollen 180 Millionen Euro investiert werden. Dazu bedarf es, so Katzenberger und Preinig, noch einiger „formaler“ Schritte: Umwidmung des Grundstückes, Vorlage der exakten Projektpläne in der Kärntner Landesregierung, Zustimmung aller Beteiligten durch rechtskräftige Verträge, Beschluss im Gemeinderat von St. Kanzian. All das soll im heurigen Jahr über die Bühne gehen. Dann könne man 2027 mit dem Bau beginnen. Eine Eröffnung solle dann, so Katzenberger, 2028/2029 erfolgen.