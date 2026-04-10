„Ein schönes Wort findet auch einen schönen Platz“ – ein Credo, das Friedrich „Fric“ Hudl aus Globasnitz/Globasnica verfolgte. Denn für Hudl war es immer wichtig, schöne Wörter zu verwenden, nicht zu schimpfen und mögliche Probleme direkt anzusprechen. „Wenn etwas auszureden war, dann direkt“, sagt seine Familie über das Wesen von Hudl, auch wenn dieser meist einen ruhigen und ausgeglichenen Charakter hatte. Der bekannte Gastwirt vom Gasthaus „Stekl“ verstarb am 6. April im 87. Lebensjahr, er ist im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen.

Seine große Liebe

Fric Hudl wurde am 30. Dezember 1939 in Globasnitz geboren, als dritter von sechs Söhnen, – die Familie Hudl war recht groß. Die Volksschule besuchte er in seinem Geburtsort, später dann die damalige Landwirtschaftsschule in Tainach. Mit 19 Jahren lernte er seine große Liebe Frieda kennen, in die er „unheimlich verliebt war“ und das bis zum Schluss: „Einen Tag bevor er verstarb, ging ihm das Gesicht vor Freude auf, als sie ins Zimmer kam.“ Gekrönt wurde ihre Liebe nach der Hochzeit im Jahr 1963 durch zwei Söhne und eine Tochter, die jedoch vor drei Jahren verstarb, was beide Elternteile in große Trauer versetzte.

Hauptberuflich arbeitete Hudl 35 Jahre lang bei der Firma Leitgeb, seine größte Leidenschaft war jedoch das Gasthaus „Stekl“, das er gemeinsam mit Frieda und weiterer, tatkräftiger Unterstützung aufbaute und in all den Jahrzehnten, in denen sie es führten, immer wieder renovierte. Trotz seines eher ruhigen Charakters war er sehr kommunikativ und offen für alle Menschen, egal welcher Sprache. Er selbst beherrschte die slowenische Sprache gut und hat sich stets gegen Unrecht eingesetzt, denn ein Miteinander war ihm sehr wichtig. „Die Leute hatten ihn gern“, sagt seine Familie.

Ein Hobby war der Fußballsport, denn Hudl war Anhänger des SC Globasnitz. Wenn es die Zeit zuließ, dann war er auch am Fußballplatz und feuerte seine Mannschaft an. Er unterstützte viele Vereine oder spendete Geld für den Häuserbau auf Madagaskar, verfolgte jedoch stets ein weiteres Credo: „Es soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte gibt.“ Für Fric Hudl wird am 10. April um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Globasnitz gebetet, die Seelenmesse findet am 11. April statt.