Als jüngster von fünf Geschwistern wuchs Leonhard Müller, geboren 1964, am Rande des Firmengeländes des Himmelberger Zeughammerwerks in Zellach bei Frantschach-St. Gertraud auf. Viel zu früh verstarb er am Karfreitag im 62. Lebensjahr. Als Kind liebte er es, ganz wie seine Helden in den Geschichten von Karl May, auf Entdeckungsreisen zu gehen. In seiner Kindheit verbrachte er seine Sommer am Klopeiner See, wo seine Familie ein Ferienhaus besaß. Er liebte diesen Ort und baute viele Jahre später auf demselben Grundstück ein Haus, das er zuletzt auch sein Zuhause nannte. Nach dem Besuch des Gymnasiums in St. Paul, absolvierte er für ein Jahr den freiwilligen Militärdienst. 1984 begann er sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Graz und stieg danach in den Familienbetrieb, das Himmelberger Zeughammerwerk, ein.

Geschäftsführer, Familienvater und soziales Engagement

Fast 25 Jahre lang arbeitete er als Geschäftsführer und prägte den Betrieb mit seinen Ideen. Eines seiner Herzensprojekte war „Meisteraxt schmieden“: Menschen wurde das Schmiedehandwerk nahe gebracht, in dem sie ihre eigene Axt selbst anfertigen durften. Dieses Erlebnis, wenn „der Hammer fällt, die Funken sprühen, das Eisen singt“, machte er auch zur Einleitung für sein erstes Buch „Heiße Eisen“. In seinen letzten Jahren widmete er sich seiner Arbeit als Unternehmensberater und Gastdozent in Salzburg und Klagenfurt. Die Liebe zur Literatur zog sich durch sein Leben. Ein besonderes Anliegen war ihm immer ein soziales Engagement. So hat er mit mehreren Auftritten als Zauberer „Schrappelschrupp“ bei den Festen im SOS Kinderdorf für aufgeregte Kinderaugen gesorgt. Zur größten Freude seines Lebens zählten seine drei Kinder.

Leonhard Müller war in seinem Leben vieles: Unternehmer, Soziologe, Familienvater, Ehemann, Zauberer, Nikolaus, Schauspieler, Dozent oder Buchautor. Zuletzt stellte er noch das Buch „Der Lustschritt“ fertig. „Wir erinnern uns an seinen Humor, seine Späße, seine Weltoffenheit, die philosophischen Diskussionen, seine Liebe zur Familie und zu seinen Freunden. Sein Leben war zu kurz, aber es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Und genau so hat er gelebt“, betont seine Familie.

Die Möglichkeit für einen persönlichen Abschied besteht am 9. April ab 16.30 Uhr in der Aufbahrungshallte St. Gertraud, anschließend wird um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche gebetet. Die Beerdigungsmesse findet am 10. April um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Gertraud statt.