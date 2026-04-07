Schock in der Karwoche: Am späten Abend des 31. März wurde der Osterhaufen der Landjugend Pustritz illegal entzündet. Um 23 Uhr mussten die Freiwilligen Feuerwehren Pustritz, St. Andrä, Griffen und Langegg ausrücken, um den bereits weit fortgeschrittenen Brand zu bekämpfen. Mit Kranwägen und Jauchenfässern gingen auch die Mitglieder der Landjugend selbst mit vollem Einsatz gegen die Flammen vor.

© Landjugend Pustritz

Holz und Äste für den Wiederaufbau

Doch die mutwillige Zerstörung bewirkte das Gegenteil von Frust – sie löste eine Welle aus Solidarität aus. Zahlreiche Ortsbewohner meldeten sich bei der Landjugend Pustritz, um Holz und Äste für den Wiederaufbau zu spenden. „Dank dieses starken Zusammenhalts konnte das Brauchtum trotz der Sabotage gefeiert werden“, so die Landjugend.

© Landjugend Pustritz

Der Denkanstoß der Landjugend: „​Wer durch leichtfertiges Handeln oder einen vermeintlichen ‚Scherz‘ einen Feuerwehreinsatz auslöst, sollte sich der Tragweite bewusst sein. Es geht hier nicht nur um die Kosten oder die Mühe der Helfer, sondern um ein viel ernsteres Problem: Die Sicherheit unserer Bügerinnen und Bürger.“

​Wenn vier Feuerwehren gleichzeitig bei einem unnötigen Einsatz gebunden sind, entstehen gefährliche Lücken, wie zum Beispiel: „Was passiert, wenn zeitgleich an einem anderen Ort ein schwerer Großbrand mit Personengefahr passiert“, so die Landjugend in einer Aussendung. Schließlich befinde sich in der Nähe des Brandortes kein Hydrant oder Löschteich. Bis die Tankwagen wieder mit wasserbefüllt sind, vergehen oft wertvolle, lebensrettende Minuten. Aufgrund der momentanen Trockenheit seien solche Situationen wohl zu bedenken.