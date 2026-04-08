„Die ÖBB suchen weiterhin einen Pächter für die Geschäftsfläche im Bahnhof St. Paul im Lavanttal. Angestrebt wird eine gastronomische Nutzung, insbesondere eine Bäckerei mit Café, um Fahrgästen vor Ort ein stimmiges Serviceangebot anbieten zu können“, informiert die ÖBB. Seit der Eröffnung des neuen Bahnhofes Ende 2023 konnte das Geschäftslokal im Erdgeschoß nicht vermietet werden, obwohl es bereits mehrfach inseriert wurde. „Die Ausschreibung läuft in dieser Woche erneut an und wird auf den gängigen Immobilienplattformen geschalten“, heißt es seitens der ÖBB weiter. Die Konditionen bestehen aus einem Mindestpachtzins und einer Umsatzbeteiligung. „Die konkreten Vertragsdetails werden im Zuge der Gespräche mit Interessenten festgelegt.“

Keine Gastro für Kühnsdorf

Generell hätten sich Bahnhöfe österreichweit in Richtung Mobilitätsdrehscheiben entwickelt, an denen die Verweildauer von Fahrgästen eher kürzer geworden ist. Das begünstige die Suche nach potenziellen Pächtern nicht. Am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See sei „ein gastronomisches Angebot nicht vorgesehen“.