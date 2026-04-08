Alle drei Jahre proben bis zu 40.000 Schüler österreichweit mit ihren Chorleitern für das Jugendsingen. Ziel ist es dabei, dass möglichst viele Schul- und Klassenchöre an den Veranstaltungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene teilnehmen und das gemeinsame Singen im Fokus steht.

Seit 18. März wird zahlreichen Lavanttaler Schülern im Zuge des Bezirksjugendsingen 2026 eine Bühne geboten: Von Bad St. Leonhard bis Lavamünd finden vier Regionalsingen statt, wo vielfältige Chormusik das Publikum begeistern wird.

Weitere Regionalsingen

Im Lavanttal starteten die Regionalsingen am 18. März in Lavamünd – mit Chören aus dem unteren Tal. Das Mittlere Tal präsentiert sich am 10. April um 10 Uhr im Rathaus St. Andrä. Die Schülerchöre aus dem Großraum Wolfsberg treten am 17. April um 10 Uhr im Haus der Musik in St. Stefan auf. Den Abschluss macht das Regionalsingen in Bad St. Leonhard am 17. April um 17 Uhr in der örtlichen Mittelschule.

Die Regionalsingen in den Bezirken erfolgen wertungsfrei, erst ab der Teilnahme am Landesjugendsingen im Klagenfurter Konzerthaus (vom 20. bis 22. April) stellt sich der Chor einer Jury. Für ausgezeichnete Chöre geht der Weg weiter bis zum Bundesjugendsingen.