Am 13. April startet das Land Kärnten umfassende Instandsetzungsarbeiten an der B82 Seeberg Straße. Zwischen Eberndorf und Gösselsdorf befindet sich die Landesstraße in einem teils desolaten Zustand und muss daher saniert werden. „Die Maßnahmen sind notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Wir nehmen dafür rund 210.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Im Zuge der Arbeiten wird die schadhafte Straßenoberfläche auf einer Länge von rund 800 Metern abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Das Baulos beginnt bei Straßenkilometer 37,2 und endet am Kreisverkehr in Gösselsdorf. Während der Fräsarbeiten ist die Landesstraße halbseitig befahrbar. Für die Asphaltierung ist jedoch eine Totalsperre der Straße von voraussichtlich Mittwoch, 15. April, bis Freitag, 17. April, erforderlich. Der Verkehr wird kleinräumig über die Alte Seeberg Straße umgeleitet. Ab dem Wochenende ist die B82 wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Gesamtfertigstellung inklusive Bankette-Arbeiten und Markierungen erfolgt bis Mitte Mai.