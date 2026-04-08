Schwerer Verkehrsunfall in Bad Eisenkappel: Am Dienstag gegen 15 Uhr führte ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt gemeinsam mit einem 38-jährigen Mann Fällarbeiten von verdorrten Obstbäumen in einem steilen Wiesenhang in der Nähe seines landwirtschaftlichen Anwesens durch. Der 58-Jährige befuhr mit seinem Traktor einen im Hang verlaufenden Weg bis zu dessen Ende und stellte die Zugmaschine dort ab.

In weiterer Folge wurde ein etwa 50 Meter entfernt gefällter Baum mittels Würgekette umschlossen und mit einem Stahlseil, das mit der am Heck des Traktors montierten Seilwinde verbunden war, befestigt. Dabei wurde der Baum ausgerissen, der in weiterer Folge ins Rollen geriet und den Traktor erfasste.

„Der Verletzte war ansprechbar“

„Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, der 58-Jährige wurde aus der Fahrerkabine geschleudert“, erklärt Polizeisprecher Werner Pucher. Erst nach rund 50 Metern kam der Traktor am Dach liegend zum Stehen. Die Bergung des Fahrzeuges übernahm die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel: „Als wir zum Unfallort kamen, war der Verletzte ansprechbar. Den Traktor haben wir mit zehn Einsatzkräften bergen können“, erklärt Einsatzleiter Thomas Malle.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.