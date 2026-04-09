Unter dem Titel „Amphibien erkennen, schützen, fördern – direkt vor Ort“ traf sich kürzlich eine Gruppe von Bäuerinnen und Bauern am Sonnegger See. Unter der Leitung von Karina Smole-Wiener von der Arge Naturschutz konnten die Teilnehmer Interessantes über die heimischen Amphibienarten, deren Lebensraumansprüche und die „Aktion rettet die Frösche“ des Landes Kärnten, die mittlerweile schon über 40 Jahre von der Arge betreut wird, erfahren.

Karina Smole-Wiener © KK/Arge

Amphibien gehören zu den ersten Frühlingsboten: Nach der Schneeschmelze wandern sie zu ihren Laichgewässern. Schutzzäune und Helfer sichern dabei vielerorts ihre Straßenquerungen – auch am Sonnegger See. Eine existenzielle Bedrohung für Amphibien stellt der stetige Verlust von Klein- und Kleinstgewässern in unserer heutigen Kulturlandschaft dar. Daher informierte die Exkursionsleiterin auch über die Neuanlage von Gewässern und praktische Maßnahmen zum Schutz heimischer Amphibienarten auf landwirtschaftlichen Betrieben und Flächen.

Naturschutzplan und Förderungen für Landwirte

Die Exkursion wurde im Rahmen des regionalen Naturschutzplanes durchgeführt. Das ist eine eigene Maßnahme im Österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) und wird in Kärnten in zehn definierten Regionen angeboten. In diesen Regionen – darunter die Karawanken und das Lavanttal – werden naturschutzfachliche Besonderheiten in den Vordergrund der Bewirtschaftungsauflagen gestellt. Im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen werden jährlich Themen zu Ökologie, Pflanzen- und Tierwelt behandelt. Die fachliche Betreuung dieser Maßnahme obliegt dem Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 – Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination. Mona Abl und Kerstin Hartlieb waren als Vertreterinnen der Unterabteilung Naturschutz bei der Exkursion anwesend und standen für fördertechnische Fragen zur Verfügung.