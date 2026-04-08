Noch vor wenigen Monaten schien die Zukunft ungewiss: Der Terrassencamping Ronacher am Ostufer des Weißensees sollte in der kommenden Saison geschlossen bleiben. Zu groß war die Belastung für die Betreiberfamilie, die neben dem Campingplatz auch Restaurant und Apartments führt. Nun kommt alles anders und der Standort erhält eine neue Perspektive. Mit Michaela Trum, Sebastian Feigl und Paul Wimmer – liebevoll nennen sie sich „Mimi und Basti mit Pauli“ – übernimmt ein eingespieltes Trio den Campingplatz.

Die Entscheidung fiel nicht aus einem kurzfristigen Impuls heraus, sondern aus Verantwortung für die Region und auch aus unternehmerischer Notwendigkeit. „Für uns wäre es schade gewesen, wenn die Übernachtungsmöglichkeiten wegfallen würden“, sagt Trum. Gerade am ruhigeren Ostufer sei das Angebot begrenzt, ein Wegfall hätte spürbare Auswirkungen gehabt. Die Lösung: Das Trio pachtet den Campingplatz von der Familie Ronacher, die weiterhin Restaurant und Apartments betreibt. Die Aufgaben sind klar verteilt – während Trum und Feigl weiterhin stark in ihrer Tauchschule eingebunden sind, kümmert sich Wimmer vor allem um den Campingbetrieb.

Sie sind die neuen Betreiber des Terassencamping Ronacher am Ostufer des Weißensees (von links): Paul Wimmer, Michaela Trum und Sebastian Feigl © KK/Privat

Drei Wege, eine gemeinsame Geschichte

Was heute wie ein logischer Schritt wirkt, ist das Ergebnis einer ungewöhnlichen Lebensreise. Trum und Feigl stammen aus Deutschland, lernten sich beim Tauchen kennen und kehrten klassischen Karrieren den Rücken. Vom Projektmanagement und der Versicherungsbranche ging es für beide zunächst hinaus in die Welt, unter anderem nach Kroatien. Dort arbeiteten sie sich in der Tauchszene hoch, wurden Ausbilder und Unternehmer, wagten den Schritt in die Selbstständigkeit und entschieden sich schließlich, am Weißensee sesshaft zu werden. 2018 übernahmen sie die Tauchschule „Diving Weißensee“ – damals noch vom selben Betreiber wie in Kroatien. „Wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen“, sagt Trum. „Und hatten Glück – die Beziehung hat gehalten und die Tauchschule war erfolgreich.“

Mit Paul Wimmer verbindet sie ebenfalls eine längere Geschichte. „Der Pauli war schon Geschäftspartner bei unserer Tauchbasis in Kroatien“, sagt Trum. Auch wenn das Projekt später beendet wurde, sei die Zusammenarbeit immer gut gewesen. „Jeder bringt seine eigenen Fähigkeiten mit. Der Pauli ist der beste Partner, den wir uns vorstellen können“, sagt Trum. „Zu zweit wäre es sowieso unmöglich, das Ganze zu stemmen.“

Das Tauchen ist eine gemeinsame Leidenschaft von „Mimi und Basti mit Pauli“ © KK/Privat

Online-Buchungssystem

Der Campingplatz mit seinen mehr als 140 Stellplätzen, modernen Sanitäranlagen und direktem Seezugang bleibt in seiner Struktur erhalten. „Im Grunde bleibt jetzt erstmal alles beim Alten“, erklärt Trum. „Die Familie Ronacher hat sich wirklich liebevoll gekümmert – es ist alles auf dem neuesten Stand.“ Auch beim Preisniveau wollen die neuen Betreiber vorerst keine großen Veränderungen vornehmen. Die Saison startet mit 1. Mai und läuft bis Anfang Oktober. Ein erster Schritt in Richtung Modernisierung ist bereits gesetzt: Ein Online-Buchungssystem soll den Ablauf für Gäste erleichtern. Größere Veränderungen sind vorerst nicht geplant, stattdessen wollen die neuen Betreiber zunächst Erfahrungen sammeln.

Dass sie sich ausgerechnet für den Weißensee entschieden haben, ist kein Zufall. Vor allem das Ostufer habe einen ganz eigenen Charakter. „Man hat hier diese Ruhe, diese Natur, dieses kristallklare Wasser. Das ist einfach einzigartig“, beschreibt Trum. Gerade für Taucher ist der See ein besonderer Ort – mit klaren Sichtverhältnissen und vielfältiger Unterwasserwelt. Die Verbindung aus Camping, Natur und Tauchsport soll künftig noch stärker genutzt werden. Auch eine Sauna kann weiterhin direkt über das Restaurant genutzt werden.

Der Campingplatz umfasst mehr als 140 Stellplätze © Andrea Knura

Kritik an neuer Tourismusabgabe

Sorgen bereitet allerdings eine politische Entscheidung: Mit November wird in Kärnten eine neue Aufenthaltsabgabe eingeführt, die auch Campinggäste betrifft. Für das Trio ist die Sache klar: „Das ist eine absolute Fehlentscheidung.“ Besonders kritisch sehen sie die Gleichbehandlung unterschiedlich entwickelter Regionen: „Man kann nicht alle Gemeinden über einen Kamm scheren.“ Die Befürchtung: Dass die zusätzlichen Einnahmen vor allem in großen Tourismuszentren landen – und nicht in kleineren Orten wie Stockenboi.

In dieser Saison sind die Preise noch nicht maßgeblich erhöht worden für den Campingplatz © KK/Privat

„Ich befürchte, dass von diesen vier Euro hier einfach gar nichts wieder ankommt“, sagt sie. Gerade für Campinggäste sei die Höhe der Abgabe schwer nachvollziehbar: „Die Leute kommen mit ihrem eigenen Gefährt und mieten im Grunde ein Stück Wiese.“ Trotz dieser Herausforderungen überwiegt bei „Mimi, Basti und Pauli“ die Zuversicht. Der Campingplatz soll weitergeführt, die Qualität gehalten und das Angebot langfristig weiterentwickelt werden – ohne den Charakter zu verändern.