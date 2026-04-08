Große Freude im Bezirk Spittal: Fünf der zehn beliebtesten Hotels in Kärnten kommen aus der Region und wurden mit dem HolidayCheck Award 2026 ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert ausschließlich auf Gästebewertungen und gilt damit als besonders authentischer Gradmesser für Qualität und Zufriedenheit. Berücksichtigt wurden alle Bewertungen zwischen Dezember 2024 und Ende November 2025 – vorausgesetzt, die Betriebe erreichen mindestens 90 Prozent Weiterempfehlung und erfüllen strenge Qualitätskriterien.

Auszeit mit Aussicht in Mallnitz

Im Chaletdorf Hochoben in Mallnitz ist die Freude groß. „Unsere Gäste schätzen vor allem die Ruhe, die Natur und die Privatsphäre unserer Chalets“, heißt es aus dem Betrieb. Mit 100 Prozent Weiterempfehlung und rund 182 Bewertungen bei nahezu Höchstwertung überzeugt das Haus vor allem mit „exzellenter Sauberkeit, traumhafter Lage auf 1200 Metern Seehöhe und einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis“. Gäste sprechen von „purer Erholung“ und loben die Kombination aus modernem Komfort, Frühstücksservice direkt ins Chalet und der unmittelbaren Nähe zu den Bergen. Das Konzept eines individuellen Rückzugsortes trifft damit genau den Wunsch vieler Urlauber.

Genussmomente am Weißensee

Ebenfalls an der Spitze liegt das Genießerhotel „Die Forelle“ in Techendorf. Das familiengeführte Haus direkt am Weißensee steht seit Jahren für hochwertige Kulinarik und persönliche Betreuung. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg und unsere Philosophie“, so die Gastgeber. Mit 100 Prozent Weiterempfehlung und Bestnoten – insbesondere für Küche, Service und Atmosphäre – begeistert das Hotel seine Gäste nachhaltig. Bewertungen wie „ein kleines feines Hotel, das keine Wünsche offen lässt“ oder „Quality time auf höchstem Niveau“ zeigen, dass hier Genuss und Erholung perfekt zusammenspielen.

Nur wenige Schritte entfernt zählt auch das „Regitnig – Hotel und Chalets“ zu den ausgezeichneten Betrieben. Mit 99 Prozent Weiterempfehlung und über 1200 Bewertungen punktet das Haus vor allem durch seine Vielseitigkeit. „Wir möchten für jede Urlaubsform das passende Zuhause bieten“, heißt es aus dem Betrieb. Besonders hervorgehoben werden die exzellente Sauberkeit, das kulinarische Angebot sowie der persönliche, familiäre Service. Ob im Hotelzimmer, im Apartment oder im Chalet – Gäste schätzen die Kombination aus Aktivurlaub, Seezugang und Rückzugsort gleichermaßen.

Tradition und Qualität in den Nockbergen

In Bad Kleinkirchheim wurde der „Trattlerhof & Chalets“ ausgezeichnet – ein Haus mit Geschichte und gleichzeitig modernem Anspruch. „Diese Ehrung gehört unseren Hofleuten und unseren treuen Gästen“, betont die Gastgeberfamilie. Mit über 3400 Bewertungen und 100 Prozent Weiterempfehlung zählt der Betrieb zu den meistbewerteten Hotels im Ranking. Besonders gelobt werden das ausgezeichnete Essen mit regionalem Fokus, die hohe Sauberkeit und das vielseitige Angebot – von „Wald-Wellness“ über Aktivprogramme bis hin zu kulinarischen Erlebnissen. Viele Gäste heben zudem die persönliche Ansprache hervor: „Man kommt an und fühlt sich sofort wohl.“

Seegenuss in Seeboden

Direkt am sonnigen Ufer des Millstätter Sees liegt das Hotel Kollers in Seeboden. Das familiengeführte Vier-Stern-Superior-Haus erreicht 99 Prozent Weiterempfehlung und die Höchstwertung von sechs Punkten. „Unser Anspruch ist es, Urlaub mit Herz und Qualität zu bieten“, heißt es aus dem Betrieb. Besonders überzeugen konnten laut Bewertungen die ausgezeichnete Küche, der aufmerksame Service und das stimmige Gesamtpaket. Gäste berichten von „Entspannung pur“ und heben die Liebe zum Detail hervor – vom Frühstück bis zum mehrgängigen Abendmenü.

Neben den fünf Oberkärntner Vorzeigebetrieben zeigt auch ein Blick auf das gesamte Ranking die Qualität in Kärnten: Zu den ausgezeichneten Häusern zählen außerdem das Hotel Karnerhof am Faaker See, das Seehotel Hoffmann in Feldkirchen, das Familien-Sportresort Brennseehof in Feld am See, das Heidi Hotel Falkertsee in Reichenau sowie das Familien Resort Petschnighof in Diex.