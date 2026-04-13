Während der Corona-Krise war sein Name omnipräsent: Frank Ulrich Montgomery. Als Ehrenpräsident der Bundesärztekammer sowie als damaliger Ratsvorsitzender des Weltärztebundes hatte sein Wort Gewicht. Vor allem ein Auftritt in der TV-Talkshow von Anne Wild blieb hängen. „Momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften“, so der Radiologe im November 2021. Rund um die Aufhebung der sogenannten 2G-Regel durch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Niedersachsen zürnte Montgomery später von „kleinen Richterlein“. Von Seiten des OVG wurde er daraufhin gerügt, weil er die Gewaltenteilung in Deutschland infrage stellen würde.

Per Benzinpreis-App durch Osttirol

Rund fünf Jahre später machte der streitbare Ärztefunktionär, der sich in einem Interview mit der Welt zu seinem Narzissmus bekannte, Halt in Osttirol. Genauer gesagt an der B100 in Lienz. Das geht aus einer Strafanzeige an das Bezirkspolizeikommando Lienz vom 12. März hervor, die Montgomery selbst an die Kleine Zeitung weiterleitete. Darin beschreibt der hochdekorierte Mediziner seine Fahrt aus Richtung Matrei kommend nach Spittal und die Suche nach preiswertem Treibstoff: „Zuvor hatte ich mich über die App ‚Benzinpreis‘ über die gegenwärtig gängigen Benzinpreise in Lienz informiert.“ Er sei er auf das Angebot der Tankstelle RGO Lagerhaus in der Kärntnerstraße mit 1,684 Euro gestoßen. „Dort angekommen, sah ich, dass auf der Anzeige an der Straße sogar ein noch wesentlich günstigerer Preis angegeben war, nämlich 1,599 Euro für den Liter Super.“

Es geht um 3,24 Euro

Am Zapfhahn folgte die Ernüchterung: „Nach einigen Litern schaute ich zufälligerweise auf die Tankanzeige und stellte fest, dass dort der Preis von 1,999 Euro pro Liter eingegeben war. Ich brach den Tankvorgang ab und ging an die Kasse, wo mir mitgeteilt wurde, die Tankanzeige an der Straße sei seit langem defekt.“ Montgomery sei „unmissverständlich klar gemacht“ worden, dass er „den erhöhten Preis zu zahlen hätte“.

Um Reichtümer ging es dabei eher nicht. 16,21 Euro weist der Beleg für 8,11 Liter Super 95 aus. Die vermeintliche Schadenssumme rechnete Montgomery penibel aus: 3,24 Euro.

Montgomery führt aus, dass er daraufhin das Gespräch mit dem Leiter der Tankstelle, Mathias Reiter, gesucht hat. „Der saß beim Mittagessen und ich sollte warten. Nach einiger Zeit ‚wurde mir das zu bunt‘ und ich bin in das angrenzende Restaurant gegangen, wo der Geschäftsführer mit anderen Herren am Tisch saß, die Mahlzeit war längst beendet.“ Er hätte darauf verwiesen, „dass die Tafel unkenntlich gemacht werden müsste“ schreibt der Mediziner. RGO-Mann Reiter habe geantwortet: „Daran habe ich kein Interesse, die wird irgendwann repariert.“ Montgomery forderte eine „Kompensation oder einen Nachlass“ ein, was ihm aber „zu keinem Zeitpunkt angeboten“ worden sei.

Seinen Unmut bewegte Montgomery zur Anzeige: „Ich sehe in dem Verhalten der Tankstelle und ihres Geschäftsführers den Tatbestand des gewerbsmäßigen Betrugs erfüllt, da mit gewollt fehlerhaften, niedrigen Werbeanzeigen arglose Kunden in die Tankstelle gelockt werden, um dann mit stark überhöhten Preisen betrogen zu werden.“ Dass der ihm entstandene Verlust gering ist, würde nichts ändern: „Hätte ich nicht zufällig die Differenz bemerkt, wäre der Schaden wesentlich größer geworden“ schreibt er an die Polizeiinspektion Lienz.

„Seit 30 Jahren laufen wir im Defereggental Ski“

Inzwischen konnte die Kleine Zeitung sowohl Reiter wie Montgomery erreichen. Letzterer erklärt seinen Aufenthalt in Osttirol: „Seit 30 Jahren laufen wir im Defereggental Ski – und da darf ein Tag in Lienz nicht fehlen.“ Von der Polizeiinspektion habe er seit seiner Anzeige nichts mehr gehört („keinerlei Reaktion“), was ihn zur erneuten E-Mail bewogen hätte.

Mathias Reiter, Spartenleiter Energie bei der RGO-Tankstelle Lienz wehrt sich gegen die Vorwürfe © RGO

Reiter sagt am Telefon, dass er sich an den besagten Tag „genau erinnern könne“ und berichtet von einer sehr unangenehmen Stimmung, da Montgomery sich äußerst lautstark in der Tankstelle und im angrenzenden Café bis hin in den Wintergarten bemerkbar gemacht hätte. Ein Gespräch sei kaum möglich gewesen: „Mit ihm ist nicht zu reden gewesen. Da hätte ich mir eine andere Umgangsform gewünscht. Er hat sofort gesagt: ‚Ich zeige Sie an.‘“ Den Tag selbst hat Reiter dokumentiert. Tatsächlich betrug der Preis für einen Liter Super 95 ab 10.31 Uhr die in der App angezeigten 1,684 Euro. Um 12 Uhr wurde der Preis wie üblich beziehungsweise wie nicht anders zulässig erhöht. Auf besagte 1,999 Euro. Um circa 12.35 Uhr tankte Montgomery, um 13 Uhr fiel der Preis auf 1,799 Euro, im Laufe des Tages weiter bis auf 1,697 Euro. Alles gesetzeskonform.

Der Tankstellenleiter bestätigt, dass der sogenannte Preisturm an der Straße aus Richtung Matrei kommend, den falschen Preis auswies. Schuld war eine defekte Klappe, die Reparatur war bereits in Auftrag gegeben und ist inzwischen längst geschehen. Auf seine Aussage, „dass der Preis an der Zapfsäule bindend sei,“ hätte Montgomery geantwortet, dass er das wisse. Umso verwunderter zeigt sich Reiter: „Wenn er das doch wusste, warum hat er dann überhaupt getankt?“

Eindeutig: Der Preis an der Säule gilt

Die Polizei ist dem Ganzen sehr wohl nachgegangen, sie kam vor zwei Wochen zur RGO-Tankstelle, wie Reiter berichtet. Er war nicht zugegen, rief proaktiv bei der Polizeiinspektion zurück und schilderte den Sachverhalt. „Mit wurde gesagt, dass dann wohl nichts zu erwarten sei. Für mich hat sich damit alles aufgeklärt.“ Tatsächlich kritisiert unter anderem der ADAC, dass die Anzeigen nicht synchron sein müssen, bestätigen aber, dass nur der Preis an der Säule gilt – der „Fall“ ist also per se klar. Montgomery pocht indes wie einst aufs große Ganze: „Es geht mir nicht um die 3,24 Euro. Ich hatte ja schnell bemerkt, dass man mich betrügen wollte. Andere, gutmütigere Mitmenschen dürften aber wesentlich mehr geschädigt sein. Und es geht um ein Prinzip der Gerechtigkeit.“