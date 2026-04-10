Rund 6,8 Millionen Euro fließen heuer in das Landesstraßennetz im Bezirk Lienz. Der Schwerpunkt liegt auf der Erhaltung und Instandsetzung der bestehenden Straßeninfrastruktur. An der neu errichteten Haslachgalerie werden Restarbeiten durchgeführt. „Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel ist es entscheidend, noch gezielter dort zu investieren, wo es für die Verkehrssicherheit und die langfristige Qualität unseres Straßennetzes notwendig ist“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geiser.

Die Haslachgalerie mit einer Gesamtlänge von 200 Metern schützt die L 26 Kalser Straße zwischen den Ortsteilen Oberpeischlach und Lesach im Gemeindegebiet von Kals vor Naturgefahren. Die Bauarbeiten sind im vergangenen Jahr allen voran aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen und einer optimierten Bauabwicklung sehr zügig vorangeschritten: Die Hauptarbeiten konnten noch vor dem Winter beendet werden, wodurch die Haslachgalerie bereits Ende des vergangenen Jahres für den Verkehr freigegeben werden konnte. Nach der Winterpause werden die Arbeiten Ende April wieder aufgenommen. Im Bereich der bestehenden Straße entsteht ein Radweg, zudem werden noch letzte Rest- und Rekultivierungsarbeiten durchgeführt. Gänzlich abgeschlossen werden die Arbeiten im Herbst sein. Insgesamt werden in das Bauprojekt rund 9,8 Millionen Euro investiert.

3,1 Millionen Euro für die Erhaltung der Straßen

Neben der Neuerrichtung der Haslachgalerie ist das größte Einzelprojekt im heurigen Jahr die Belagssanierung der Umfahrung Abfaltersbach auf der B 100 Drautalstraße mit einem Investitionsvolumen von rund 400.000 Euro. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf Belagsarbeiten mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Millionen Euro. Diese erfolgen unter anderem auf der B 100 Drautalstraße im Gemeindegebiet von Abfaltersbach, auf der L 25 Defereggentalstraße im Gemeindegebiet von St. Veit sowie auf der L 318 Lavanter Straße im Gemeindegebiet von Lavant. Auch in die Sanierung von Brücken wird weiter investiert. Beispielsweise steht die Generalsanierung der Oberen Debantbachbrücke auf der B 107a Großglocknerstraße Abzweigung Lienz im heurigen Jahr an.