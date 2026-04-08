„Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Tod unseres ehemaligen Spielers Janik Leitner erfahren. Viel zu früh wurde er im Alter von nur 21 Jahren aus dem Leben gerissen. In Gedanken sind wir bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahe standen“, schreibt der Eishockey-Club „UECR Huben“ auf seiner Facebook-Seite. Die Spielerkollegen danken für die gemeinsame Zeit und werden ihn stets in ehrender Erinnerung behalten. „Er war ein super Kerl, der für jeden Spaß zu haben war, und jemand, der die Kameradschaft im Verein sehr pflegte“, erinnern sich die Sportler an ihn.

Der junge Osttiroler verstarb am Montag bei einem Motorradunfall im Pinzgau. Tief erschüttert zeigt sich Virgens Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler: „Die Betroffenheit ist über die Gemeindegrenzen hinaus groß. Wenn so ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird, ist das ein Verlust für die ganze Dorfgemeinschaft.“ Der gelernte Zimmermann hatte noch viel vor in seinem Leben. Die nächste Etappe wäre der Abschluss seiner Ausbildung zum Polizisten gewesen. Der sportliche junge Mann war begeisterter Kajakfahrer und ein sehr naturverbundener Jäger.

Große Anteilnahme wird erwartet

Große Anteilnahme wird seitens der Bevölkerung beim Begräbnis am 10. April erwartet. Auf seinem letzten Weg begleitet wird Janik Leitner von seinen Eltern Doris und Egon, den Geschwistern Alina und Elisa, seinen Großeltern, Angehörigen und Freunden. Um 14 Uhr wird er von der Aufbahrungshalle zum Begräbnisgottesdienst in die Pfarrkirche Virgen geleitet und anschließend auf dem Ortsfriedhof verabschiedet.