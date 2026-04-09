Während in Oberkärnten gleich mehrere Betriebe ausgezeichnet wurden, sorgt in Osttirol ein einzelnes Hotel für umso größeres Aufsehen: Das Wanderhotel Taurerwirt in Kals am Großglockner wurde mit dem HolidayCheck Award 2026 geehrt und das mit einer besonderen Platzierung. Weltweit rangiert das Haus auf Platz fünf, österreichweit auf Rang zwei. Eine bemerkenswerte Leistung für ein Hotel, das abseits großer Bekanntheit seit Jahren vor allem eines sammelt: begeisterte Gästestimmen.

Der HolidayCheck Award gilt als einer der wichtigsten Publikumspreise der Tourismusbranche. Grundlage sind ausschließlich Bewertungen von Urlauberinnen und Urlaubern. Berücksichtigt werden nur jene Häuser, die mindestens 90 Prozent Weiterempfehlung erreichen, zahlreiche Bewertungen vorweisen und konstant hohe Qualität bieten. In jeder Region werden die zehn beliebtesten Hotels gekürt – doch im globalen Vergleich zeigt sich, welche Betriebe auch international herausragen.

Kraftort am Fuße des Großglockners

Der Taurerwirt hebt sich dabei besonders ab. Mit 100 Prozent Weiterempfehlung, der Höchstnote von sechs Punkten und mehr als 1140 Bewertungen zählt das Wanderhotel zu den absoluten Spitzenreitern. Und das, obwohl es in klassischen Rankings oder großen Bekanntheitslisten bislang kaum aufscheint. „Unser Haus soll für unsere Gäste ein Kraftort sein“, heißt es vom Hotel selbst. Eingebettet auf einem sonnigen Hochplateau, direkt am Rand des Nationalparks Hohe Tauern, versteht sich der Taurerwirt als Rückzugsort inmitten unberührter Natur. Wiesen, Wälder, Wasserfälle und der Blick auf die umliegenden Gipfel prägen das Erlebnis.

Die Philosophie ist klar formuliert: „Natürlich aktiv, natürlich verwöhnt, natürlich entspannt, natürlich nachhaltig.“ Dieses Konzept zieht sich durch alle Bereiche – vom Wanderangebot mit geführten Touren bis hin zur regional geprägten Küche. Was den Taurerwirt besonders macht, zeigt sich vor allem in den Rückmeldungen der Gäste. „Ankommen, abschalten und einfach nur wohlfühlen“, beschreibt ein Stammgast seinen Aufenthalt. Auch im Haus selbst wird der Erfolg klar eingeordnet: „Wir freuen uns sehr darüber, bei den HolidayCheck Awards wieder mit dabei sein zu dürfen. Ohne unser Team, das jeden Tag mit voller Hingabe dafür sorgt, dass es unseren Gästen an nichts fehlt, wäre so eine Auszeichnung nicht möglich. Wir sind stolz auf unser Team.“

Ein Geheimtipp mit Top-Bewertungen: Das Wanderhotel Taurerwirt überzeugt Gäste mit Natur, Ruhe und Qualität © Wanderhotel Taurerwirt

Liebling bei den Gästen

Immer wieder wird die familiäre Atmosphäre hervorgehoben, ebenso wie die Freundlichkeit des gesamten Teams und die hohe Qualität der Kulinarik. Das Angebot reicht vom reichhaltigen Frühstück mit regionalen Produkten über hausgemachte Nachmittagsjause bis hin zu mehrgängigen Abendmenüs. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch den „GlocknerSpa“ mit Pool, Saunen und Wellnessbereich sowie die direkte Lage als Ausgangspunkt für Wanderungen, Skitouren oder Bergsteiger-Erlebnisse rund um den Großglockner.