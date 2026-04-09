„In der Gemeinde Matrei steht diese Woche eine bedeutende Entscheidung an: Der Gemeinderat berät und stimmt über den Bau eines neuen Hotelprojekts bei der Talstation der EUB Goldried ab“, stellt die Matreier Liste in einer Presseaussendung am Mittwoch fest. Die Liste betont, wie wichtig das Hotel für die Matreier Wirtschaft und für den Tourismus ist. 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, und die Gemeinde habe wirtschaftliche Vorteile durch die Kommunalsteuer. „Somit kann sichergestellt werden, dass sich für die Gemeinde Matrei die Einnahmensituation nachhaltig verbessert“, heißt es in der Aussendung.

Die bedeutende Entscheidung fällt heute, Donnerstagabend. Es geht um den Beschluss für eine Gewerbeförderung. Die Schultz-Gruppe soll demnach nur die Hälfte der Erschließungskosten für das Hotel an die Gemeinde leisten. Ins Rollen kam die Diskussion um diese Förderung im Finanzkontrollausschuss des Landes. Ins Spiel gebracht hat sie dort der Matreier Bürgermeister Raimund Steiner. Erstmals wurde von einer Million Euro gesprochen, was Markus Sint von der Liste Fritz medial ausgeschlachtet hat.

„Matrei hat nichts zu verschenken“

„Hier geht es um eine Million Euro, die die finanziell angeschlagene Gemeinde Matrei dem reichen Schultz-Konzern erlassen soll“, erklärte Sint. „Solange die Gemeinde jeden Euro ihrer Bürger benötigt und das Land noch Gelder zuschießt, darf sie keine Einnahmen nachlassen oder Förderungen gewähren. Matrei hat nichts zu verschenken.“ Er forderte die Tiroler Landesregierung auf, in dieser Frage die „Stopp-Taste“ zu drücken: Würde der Konzern die Million genehmigt bekommen und das Land zustimmen, könnten keine weiteren Förderungen aus Landesmitteln erfolgen.

Elisabeth Mattersberger und David Köll von der Opposition © Ruggenthaler

Zuletzt hatte am Mittwoch ein heimisches Medium die Million Erschließungskosten als Altlast von Ex-Bürgermeister Andreas Köll bezeichnet und von einem Millionengeschenk an Schultz berichtet. Dazu hält die Matreier Opposition (Liste Gemeinsam für Matrei) am Donnerstag in einer Aussendung fest: „Über die angebliche Verpflichtung, eine Förderung in Millionenhöhe zu gewähren, wurden und werden Öffentlichkeit und Gemeinderat mit unwahren Behauptungen getäuscht.“ Für diese Förderung gibt es eine Rahmenvereinbarung und eine Verpflichtungserklärung aus 1994, abgeschlossen zwischen Gemeinde Matrei und Heinrich Schultz. Inhalt: Eine Gewerbeförderung in Höhe von 50 Prozent des vorzuschreibenden Erschließungsbeitrages wird gewährt.

Gemeinde vor Grundsatzentscheidung

Fakt ist jetzt, dass Matrei in der heutigen Sitzung die Gewerbeförderung für den Neubau des Hotels beschließen wird – einschließlich 50 Prozent Nachlass auf die Anschlussgebühren für Wasser und Kanal, was nichts mit den reinen Erschließungskosten zu tun hat. Der Erschließungsbeitrag war laut Opposition gesetzlich immer klar definiert und hatte damals wie heute nichts mit den Anschlussgebühren für Kanal und Wasser zu tun. Die reinen Erschließungskosten, die 1994 vereinbart wurden, betragen 710.574,51 Euro. Davon sollte laut Vereinbarung die Hälfte – 355.287,25 Euro – fließen. Mit den Angaben von einer Million würden Gemeinderat und Öffentlichkeit getäuscht, kritisiert die Opposition: „Die Gemeinderäte von ‚Gemeinsam für Matrei‘ stehen zu den gegenseitigen vertraglichen Verpflichtungen und der sich daraus ergebenden Gewerbeförderung in der Höhe von rund 355.000 Euro“, teilt die Opposition, die betont, dass ein Hotelprojekt begrüßt und unterstützt werde, mit.

Laut Antrag des Bürgermeisters für die heutige Sitzung wird man Schultz aber tatsächlich eine Million Euro gewähren. Im Antrag heißt es: „Nach den vorliegenden Baumassen- und Nutzflächenberechnungen belaufen sich die Erschließungskosten auf gesamt 2.052.914,70 Euro (davon Erschließungsbeitrag 710.574,51 Euro, Kanalanschlussgebühr 860.505,13 Euro und Wasseranschlussgebühr 481.835,06 Euro).“ Demnach werden 1.026.457,35 Euro gewährt.