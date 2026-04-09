Die Geldbörse mit der E-Card zu Hause vergessen oder im Auto liegen gelassen? Sollte künftig kein Problem mehr sein, das Handy hat man doch meistens dabei: Seit dem 8. April kann die digitale E-Card nämlich am Smartphone verwendet und in einer Ordination oder Apotheke benutzt werden.
Notwendig dafür ist:
- ein NFC-fähiges Smartphone
- eine der Apps der Sozialversicherung und
- Ihre ID Austria für den Login.
Wichtig: Für Kinder wird weiterhin die physische E-Card benötigt, da die ID Austria erst ab dem Alter von 14 Jahren ausgestellt wird. Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert und es gelten strenge gesetzliche Vorgaben. Damit die Gesundheitsdaten nur von dazu berechtigten Personen aufgerufen werden können, ist eben für das Hinzufügen und Verwenden der digitalen E‑Card eine Identifikation mit ID Austria notwendig. Die E-Cards sind mittlerweile mit Fotos der Versicherten versehen, dieses Foto wird auf der digitalen Karte nicht abgebildet - dafür fehlt derzeit die Rechtsgrundlage. Die Identifizierung findet aber wie oben beschrieben über die ID Austria statt.
Und so funktioniert es:
- Öffnen Sie eine App der Sozialversicherung, z.B. die MeineSV-App.
- Loggen Sie sich mit Ihrer ID Austria ein und wählen Sie das Service „digitale E‑Card “ von der Startseite oder aus der Serviceübersicht aus. (Falls noch keine digitale E‑card für Sie in dieser App und auf diesem Smartphone vorliegt, wählen Sie „digitale e‑card hinzufügen“.)
- Tippen Sie auf Ihre digitale E‑Card oder auf den Button „verwenden“; es öffnet sich ein Hinweis, dass die digitale E‑Card nun für den Lesevorgang bereit ist.
- Halten Sie das Smartphone an das E‑Card-Lesegerät in der Ordination oder Apotheke, bis die drei LED-Lämpchen grün leuchten.