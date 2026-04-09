Die Geldbörse mit der E-Card zu Hause vergessen oder im Auto liegen gelassen? Sollte künftig kein Problem mehr sein, das Handy hat man doch meistens dabei: Seit dem 8. April kann die digitale E-Card nämlich am Smartphone verwendet und in einer Ordination oder Apotheke benutzt werden.

Notwendig dafür ist:

ein NFC-fähiges Smartphone

eine der Apps der Sozialversicherung und

Ihre ID Austria für den Login.

Wichtig: Für Kinder wird weiterhin die physische E-Card benötigt, da die ID Austria erst ab dem Alter von 14 Jahren ausgestellt wird. Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert und es gelten strenge gesetzliche Vorgaben. Damit die Gesundheitsdaten nur von dazu berechtigten Personen aufgerufen werden können, ist eben für das Hinzufügen und Verwenden der digitalen E‑Card eine Identifikation mit ID Austria notwendig. Die E-Cards sind mittlerweile mit Fotos der Versicherten versehen, dieses Foto wird auf der digitalen Karte nicht abgebildet - dafür fehlt derzeit die Rechtsgrundlage. Die Identifizierung findet aber wie oben beschrieben über die ID Austria statt.

Und so funktioniert es: