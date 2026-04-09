In den kommenden Monaten laufen bei rund 300.000 Österreicherinnen und Österreichern die Zertifikate der ID-Austria-App ab. Um die App weitere fünf Jahre nutzen zu können, muss das Zertifikat online verlängert werden. Diese Situation wird von Kriminellen aktuell gezielt ausgenutzt. Dabei werden die Bürger mit täuschend echten Nachrichten kontaktiert, um sie zur Preisgabe sensibler Daten oder zur Freigabe von Zugriffen auf ihre Geräte zu bewegen, warnt das Bundesministerium für Inneres.

Bereits eine halbe Million Euro Schaden

Derzeit sind bereits knapp 100 Fälle mit einem Gesamtschaden von einer halben Million Euro bekannt. Die Vorgehensweise scheint immer ähnlich zu sein. Die Kriminellen kontaktieren ihre Opfer per SMS, die angeblich von der ID-Austria stammt. Darin wird man zur Aktualisierung der Zugangsdaten aufgefordert. Wenn Betroffene reagieren, meldet sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch, um Zugriff auf das Online-Konto zu erlangen. Infolge werden die Betroffenen dazu gebracht, eine Fernwartungssoftware auf Laptop, Smartphone oder PC zu installieren. Damit erlangen die Kriminellen Zugriff auf die Konten und können eigenständig Geld transferieren. Nicht nur Ministerium und Polizei warnen vor dieser Betrugsmasche. Es haben auch viele Bankinstitute bereits ihre Kunden kontaktiert und warnen eindrücklich davor, persönliche Bankzugangsdaten telefonisch weiterzugeben.

Vorsicht ist geboten, wenn die Nachricht auf einen dringenden Handlungsbedarf hinweist und mit angedrohten Konsequenzen verbunden ist. Die Alarmglocken sollten schrillen, wenn man aufgefordert wird, vertrauliche Informationen bekanntzugeben und einem Link zu folgen. Weitere Warnsignale sind, dass die Aufforderung des Absenders ungewöhnlich ist, obwohl Personen, Firma oder Behörden bekannt sind.