Laut Informationen der Kleinen Zeitung ist es nun fix: Die von 16. März bis einschließlich Sonntag, 12. April, befristete Regel, wonach Tankstellen in Österreich nur dreimal in der Woche, jeweils Montag, Mittwoch und Freitag um 12 Uhr, die Preise für Treibstoffe erhöhen durften und nicht wie zuvor einmal pro Tag, läuft aus.

Das heißt: Ab sofort gilt wieder die seit 2011 geltende Regelung, wonach einmal pro Tag zu Mittag die Preise erhöht werden dürfen. Gesenkt werden dürfen die Spritpreise ganztägig. Am Freitag hieß es noch aus Regierungskreisen, Gespräche über das Auslaufen bzw. eine Verlängerung würden derzeit geführt.

Weitere Informationen folgen.