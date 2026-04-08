Aktuell ist im Zuge des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran der Ölpreis zwar gesunken, er liegt aber nach wie vor rund 30 Prozent über dem Wert des Kriegsbeginns vor sechs Wochen. Auch die Ausschläge beim Gaspreis sind trotz deutlichen Preisverfalls am Mittwoch nicht begradigt.

„Preisrückgänge beim Gas“

Optimistisch betrachtet könnte man ab dem zweiten Halbjahr mit Preisrückgängen beim Gas rechnen, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber im „Mittagsjournal“ des ORF. In den nächsten Monaten rechnet er mit weiter hohen Preisen.

Ähnliches gilt aus Sicht von Fachmann Johannes Rauball für Öl und damit Sprit. In den nächsten Wochen rechnet er mit weiter recht hohen Spritpreisen und einem Diesel-Literpreis von an die 2 Euro, „bis eine Normalisierung eintritt“.

„Rückgang in den nächsten Tagen“

WKÖ-Energiehandelsobmann und Tankstellenbetreiber Jürgen Roth hoffte hingegen auf einen Rückgang bei den Benzin- und Dieselpreisen in den nächsten Tagen, den man auch spüre. Offen ist freilich, wie es im US-Israelischen Konflikt mit dem Iran unter der Ägide des erratisch agierenden US-Staatschefs Donald Trump weitergeht.

Faktum ist auch, dass durch die kriegerischen Handlungen Ölfelde rund Raffinerien schwer beschädigt wurden und die Infrastruktur massiv gelitten hat. Das Volumen an Erdöl und Flüssiggas wird nicht so rasch wieder verfügbar sein. Bis sicher etwa die Preise für Kerosin wieder erholen, werde es Monate dauern, heißt es.

In der Straße von Hormus warten derzeit 800 Frachtschiffe, darunter 426 Tanker auf die Weiterfahrt. Wird ihre Weiterfahrt möglich, drückt dies die Preise.

„Nicht von kurzer Dauer“

Die durch den Iran-Konflikt ausgelöste Energiekrise ist der EU-Kommission zufolge nicht von kurzer Dauer. Rund 8,5 Prozent des Flüssigerdgases, 7 Prozent des Erdöls sowie 40 Prozent des Flug- und Dieselkraftstoffs der EU würden durch die Straße von Hormuz transportiert, sagt Sprecherin Anna-Kaisa Itkonen. „Was wir bereits absehen können, ist, dass diese Krise nicht von kurzer Dauer sein wird“, sagte sie. Es handle sich offensichtlich um einen sehr, sehr wichtigen Engpass.