Die Weltwirtschaft reagierte am Mittwoch äußerst positiv auf die Ankündigung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen dem Iran und den USA. Während Öl- und Gaspreise stark gefallen sind, zeigten sich die Börsen deutlich fester. Der Goldpreis legte spürbar zu, Anleihen notierten deutlich höher.

Ölpreise rutschen ab

Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fiel kurz nach der Ankündigung um bis zu 16 Prozent auf 91,70 US-Dollar. Am Vormittag erholte sich der Kurs der Referenzsorte des weltweiten Ölmarkts wieder etwas, lag aber mit 94,32 Dollar immer noch rund 13 Prozent unter dem Niveau vom Vortag.

Der Gaspreis fällt tief

Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als fünf Wochen war der Gaspreis auf bis zu 74 Euro geklettert. Der Preis für europäisches Erdgas ist nach einer vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich gefallen. Die maßgeblichen Future-Kontrakte fielen am Mittwoch um bis zu 20 Prozent, das bedeutet den größten Tagesverlust seit über zwei Jahren. An der Börse in Amsterdam sank die Notierung für den richtungsweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zuletzt um 17 Prozent auf 44,13 Euro je Megawattstunde (MWh).

Die Börsen im Aufwind

„An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt“, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen.

An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen am Mittwoch merklich nach oben. Wichtig für die Aktienmärkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormuz nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Der Wiener Aktienmarkt hat sich im Frühhandel sehr fest präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann starke 3,47 Prozent auf 5632 Einheiten. Auch die asiatischen Börsen sind im Aufwind: Der japanische Leitindex Nikkei-225 legte am Nachmittag (Ortszeit) um 5,4 Prozent zu. Der südkoreanische Kospi lag zum selben Zeitpunkt um 8,3 Prozent im Plus.

Der Goldpreis legte klar zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.803,07 US-Dollar gehandelt. Das waren etwa zwei Prozent mehr als am Vorabend.

Felbermayr: „Wie eine Exportsteuer“

Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, sieht die Golfstaaten als Verlierer der Einigung zwischen den USA und dem Iran. „Ihr Geschäftsmodell ist beschädigt. Und sie zahlen mögliche Gebühren für die Hormuz-Passage. Diese wirken wie eine Exportsteuer“, analysierte der Ökonom am Mittwoch in einem Social-Media-Post auf der Online-Plattform Bluesky. Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht auf eine sofortige, zweiwöchige Waffenruhe geeinigt.

Auf die Ölpreise werden die möglichen Gebühren aber nicht durchschlagen, so Felbermayr. Denn der Weltmarktpreis werde nicht nur durch die günstigen Förderanlagen am Golf, sondern durch die teureren Fördermethoden in den USA und Norwegen bestimmt.

„Jojo-Effekte drohen“

Auch wenn die Erleichterung riesig sei, bleibe die Unsicherheit genauso groß. „Es drohen Jojo-Effekte wie in der Coronazeit: Hormuz geht auf, dann wieder zu, dann wieder auf. Das heißt, die Energiepreise bleiben hoch. So wie das Chaos in den Lieferketten“, erklärte Felbermayr.

Er sieht einen „Lehrbuchfall der Geoökonomik“, nämlich dass die Beherrschung der Meerenge von Hormuz - eines Netzwerkknotens - mehr wert ist als die Beherrschung des Luftraums über einem ganzen Land.

Im Verhalten von US-Präsident Donald Trump sieht Felbermayr ein bereits aus dem Zollstreit bekanntes Muster, das als „TACO“ bezeichnet wird. „TACO“ steht für „Trump Always Chickens Out“ und meint, dass Trump nach Drohungen immer einen Rückzieher macht. So lustig, wie das klingt, ist es laut Felbermayr nicht, „dieses dauernde Vabanquespiel generiert erhebliche und dauerhafte Schäden“.