Sprachen bestimmen Moritz Krompaß‘ ganzes Leben. Italienisch, Deutsch, Englisch, Kroatisch durch seine Oma, ein bisschen Spanisch und ein paar Phrasen Französisch, der 18-Jährige aus Graz geht multilingual durchs Leben. Spanisch hat sich der Jugendliche autodidaktisch beigebracht, mit Italienisch als Basis sei das nicht schwer gewesen, so das Sprachentalent. „Die meisten Filme schaue ich auch im Originalton, das taugt mir einfach mehr.“

Sein Können wurde jetzt belohnt: Beim Bundesfremdsprachenbewerb erreichte er in Italienisch kürzlich den dritten Platz. „Dass ich es ins Finale geschafft habe, hat mich schon sehr gefreut. Vor Publikum zu sprechen ist noch einmal etwas ganz anderes.“ Seinen Platz im Bundesbewerb sicherte er sich nach dem Sieg des diesjährigen Landesbewerbes „EuroLingua“ in der Kategorie „Italienisch AHS Langform“.

Moritz Krompaß: Schriftsteller-Traum statt Popstar-Karriere

Thema der Diskussion beim Bundesbewerb: Die Relevanz des Erlernens von Fremdsprachen für junge Menschen und die Gesellschaft. „Mein Argument war unter anderem, dass uns die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, vor allem auf einem multilingualen Kontinent wie Europa näher zusammenbringt und Gemeinschaft fördert.“ Den 18-Jährigen selbst treibt unterdessen eher der Spaß an Sprache zum Lernen an, schon als Kind machte sich das Talent bei dem jungen Grazer bemerkbar. Mit vier Jahren konnte Krompaß bereits ein wenig lesen. „Ich habe selber auch viel vorgelesen bekommen“, erinnert er sich.

Bei „EuroLingua“ holte sich Moritz Krompaß den Landessieg und qualifizierte sich damit für den Bundesbewerb © Privat

Während andere Kinder von der Popstar- und Sportkarriere träumten, wollte Krompaß schon im Kindergarten nur eines: Schriftsteller werden. Dieser Traum begleitet den 18-Jährigen, der in wenigen Wochen zur Matura antritt – wenig überraschend auch in Italienisch –, noch immer. Sein Plan deshalb: „Ich will Latein und Italienisch auf Lehramt studieren und nebenbei Bücher schreiben.“

Schon jetzt versucht der 18-Jährige, sein Wissen zu erweitern, an seiner Schule, dem BRG Pestalozzi, nimmt er am Wahlpflichtfach Journalismus teil. Das Schreiben sei für ihn eine Erweiterung seines Inneren, seine Gedanken und die eigene Fantasie zu Papier bringen zu können, fasziniere den Jugendlichen, wie er sagt. Seinen Fokus will der Grazer primär auf Kriminalromane legen.