„Mit dem Sieg der Rangnick-Elf gegen die Niederlande und dem damit verbundenen Aufstieg - als Gruppensieger - ins Achtelfinale kennt die Euphorie hierzulande keine Grenzen mehr. Davon profitiert der heimische Handel“, zeigt sich auch der österreichische Handelsverband in Feierlaune. „Allein durch den Aufstieg ins Achtelfinale erwarten wir Mehrumsätze von rund 50 Millionen Euro. Davon werden insbesondere der Sportartikelhandel, der Elektrofachhandel, der Handel mit Deko sowie die Nahversorger profitieren“, betont der Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will in einer Aussendung.



Er verweist auf den jüngsten „Consumer Check“, den der Handelsverband gemeinsam mit „Mindtake Research“ erstellt: Demnach verfolgen mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher die Fußball-EM aktiv mit - sei es daheim vor dem Fernseher oder im Rahmen von Public Viewings. „Wer sich ein Fußball-Match ansieht, braucht natürlich auch Verpflegung, Snacks, Getränke und Fanartikel - und manche leisten sich aus diesem Anlass sogar ein neues TV-Gerät. Auch so mancher Wirt hat seinen Gastgarten mit neuem Video-Equipment ausgestattet“, listet der Handelsverband auf.

„Starke Leistungen befeuern Konsumstimmung“

Gemäß der Befragung im Mai geben jene Österreicherinnen und Österreicher, die die EM verfolgen, etwa 30 Euro zusätzlich aus. „Jene, die zu Sport- oder Fan-Artikeln greifen (15 Prozent), kalkulieren dafür mit Ausgaben in Höhe von 42 Euro. Dabei gilt: Je erfolgreicher das Team, desto erfolgreicher der Einzelhandel. Die starken Leistungen Österreichs befeuern jetzt die Euphorie und damit auch die Konsumstimmung, weil noch mehr Menschen mit dem Fußball-Fieber angesteckt werden.“

Rainer Will betont: „Insgesamt schätzen wir die einzelhandelsrelevanten Zusatzumsätze durch die UEFA Euro 2024 auf 130 bis 250 Millionen Euro – je nachdem, wie weit die Reise unserer National-Elf in Deutschland noch gehen wird“.