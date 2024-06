Am 2. Juli spielt Österreich um 21 Uhr in Leipzig sein Achtelfinalspiel. Der Gegner wird Mittwochabend ermittelt. Entweder trifft die Rangnick-Elf auf die Türkei, Tschechien oder Georgien. Sobald die Achtelfinalpaarung steht, gibt die UEFA die Tickets frei. Dem ÖFB steht ein Kontingent von 6000 Karten zu. Wer nicht auf die Mini-Chance warten will im Fan-Block zu sitzen, kann aber jetzt schon zuschlagen.

Allerdings müssen die Fans dafür tief ins Börserl greifen. Auf der Plattform „willhaben“ findet man Karten um 700 Euro per Stück. Noch schlimmer wird es auf der Ticket-Plattform „viagogo“ – dort kosten die Karten allerdings bis zu 1400 Euro. Horrende Summen, die das Fanherz bluten lassen. Vor allem, weil es mit einem Ticket alleine ja noch nicht getan ist. So hat die Recherche ergeben, dass es am 2. Juli (Rückflug 3. Juli) einen zeitgerechten Flug von Wien nach Leipzig mit der AUA um satte 942 Euro gibt. Hotel ist da aber noch keines dabei ...