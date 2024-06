Es läuft bestens. Nicht nur für das ÖFB-Team, das am Dienstagabend mit einem Sieg gegen die Niederlande den Aufstieg ins Achtelfinale der Europameisterschaft fixierte, sondern auch für ServusTV. Der Privatsender überträgt heuer zum ersten Mal die Euro und hat als österreichischer Sportrechteinhaber alle Topspiele im Portfolio. Das zahlt sich aus: Das letzte Gruppenspiel verfolgten am Dienstag im Schnitt 1,74 Millionen Zuschauer, in der Spitze waren es 2,2 Millionen. Entsprechend hoch auch der Marktanteil: Dieser lag bei 67,5 Prozent, in der jungen Zielgruppe sogar bei 76,1 Prozent.

Zum Vergleich: Den 3:1 Sieg der Österreicher gegen Polen hatten im Schnitt 1,3 Millionen Menschen auf ServusTV gesehen, die Niederlage gegen Frankreich 1,66 Millionen.

Mit dem Erfolg der österreichischen Kicker setzt sich auch der Erfolgslauf von Servus fort. Zumindest eine weitere Topquote ist damit fixiert. Das ÖFB-Team spielt am Dienstag in Leipzig, die möglichen Gegner sind Türkei, Tschechien und Georgien. Wer es wird, entscheidet sich am Mittwochabend.

Einen Rekord verzeichnete am Dienstag ServusTV ON, die Video- und Streamingplattform des Senders. 831.000 Views und 27,5 Millionen gesehene Minuten sind der höchste Wert bisher für eine Sendung der Salzburger.