Deutschland:

Bild: „Das war das beste Spiel der EM! Österreich schlägt Holland 3:2, zerstört das Holland-Fest im Berliner Olympiastadion. Unter Trainer Rangnick sind die Ösis Blitzstarter, erzielten in diesem Jahr in sieben Länderspielen sieben Tore in der ersten Viertelstunde.

FAZ: Österreichs Machtdemonstration gegen Oranje! Frankreich? Niederlande? Nein, Österreich gewinnt die Gruppe D! Gegen die Niederlande fällt dem Rangnick-Team auf jeden Rückschlag eine Antwort ein. Die zuvor so überzeugende Oranje-Abwehr wirkt plötzlich fehleranfällig.

Frankfurter Rundschau: Österreich siegt spektakulär gegen Niederlande und setzt sich in Todesgruppe die Krone auf!

Süddeutsche Zeitung: Gesamtsituation: optimal! Dreimal gehen die Österreicher gegen die Niederlande in Führung, zweimal kommt Oranje zurück – am Schluss steht ein 3:2, mit dem die Mannschaft von Ralf Rangnick als Gruppensieger ins Achtelfinale einzieht.

Der Spiegel: Frankreich? Niederlande? Österreich! Damit hätte vor der Fußball-EM kaum einer gerechnet: Der Sieger der Gruppe D heißt Österreich. Das Team von Ralf Rangnick hat beim Sieg gegen die Niederlande gezeigt, dass es unbequem ist – und weit kommen kann.

Niederlande:

De Telegraaf: Es herrschten herrliche Sommertemperaturen in Berlin, doch das niederländische Team bekam eine kalte Dusche. Das dritte Gruppenspiel gegen Österreich bei der EURO 2024 erwies sich für das Team von Bundestrainer Ronald Koeman als große Täuschung. Die Niederländer wurden von den Österreichern deklassiert, die mit 3:2 gewannen,

Schweiz:

Blick: 34-Jahre-Fluch gegen die Holländer gebrochen! Österreich stürzt Frankreich mit Spektakelsieg vom Thron.

England:

The Sun: Österreich veranstaltete eine Meisterklasse des totalen Fußballs, um die Niederlande in Berlin und den Spitzenreiter der Gruppe D zu beeindrucken. Im Gegensatz dazu waren die Niederländer totaler Müll – ein Schatten der großartigen Oranje-Mannschaften von Johan Cruyff und Marco van Basten, die die Massen mit Finesse unterhielten.

USA:

New York Times: Sabitzers großartiger Siegtreffer und Koeman, der von Rangnick überlistet wurde. Nach einem sensationellen und turbulenten 3:2-Sieg über die Niederlande steht Österreich als Gruppensieger in der K.-o.-Runde.