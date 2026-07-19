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Noch einmal tief Luft holen vor dem Duell der Besten gegen die Besten!
Kolumne
Johnny Ertl
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Ein fades 0:0 wäre heute eine echte Überraschung
Kolumne
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Haubenköche und verbrannte Finger
Kolumne
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Mein persönliches Fazit: Wer weg ist, ist weg
Kolumne
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Portugal lebt vom mannschaftlichen Zusammenhalt
Kolumne
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Warum die Norweger alles andere als nur zur Not rudern
Kolumne
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Gegen die „rote Furie“ hilft nur Disziplin und Intensität
Kolumne
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Sport
Immer wieder, immer wieder ... die Nummer 10 der „Albiceleste“
Kolumne
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ÖFB-Team wie die „New Kids on the Block“: Step by Step!
Kolumne
Johnny Ertl
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Kein Schuster oder Lederer, ein Glasner renovierte den „Kristallpalast“
Kolumne
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Achtung, Arsenal: Atletico kann heuer nicht nur Defensive
Kolumne
Johnny Ertl
Champions League
Die harte Landung der „Galaktischen“
Kolumne
Johnny Ertl
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