Die ewige Hymne: „I am from Austria“, veröffentlicht 1989, stieg bei den Spotify-Streams seit dem Einzug unserer Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Fußball-EM um mehr als 250 Prozent, was auch den Vorverkauf befeuern wird. Denn wenn heute auf seiner Homepage (fendrich.at) der Presale für seine Jubiläumstournee „45 Jahre Rainhard Fendrich Live – Nur ein Wimpernschlag“ startet, wissen die Fans noch nicht, welche neuen Lieder sie erwartet. Denn das angekündigte Album „Nur ein Wimpernschlag“ wird erst Anfang 2025 kurz vor dem 70. Geburtstag von Rainhard Fendrich veröffentlicht.

Sechs Jahre gingen seit den letzten neuen Songs ins Land, versprochen werden von seinem Management „tiefgründige, nachdenkliche Texte – zuweilen gepaart mit einem humorvollen Augenzwinkern, als scharfsinniger Beobachter und Chronist seiner Zeit“. Einen Vorgeschmack wird es bei der „Starnacht am Wörthersee“ am 13. Juli geben, wo Fendrich neben einem Evergreen einen neuen Titel über Putin singt.

Er müsse sich nicht mehr beweisen, heißt es in der Aussendung zur Tournee. Überstanden hat er im Laufe der 45 Bühnen-Jahre ja so einiges: Vom Koks auf der Strada del Sole, einem Steuerhinterziehungsprozess seines Ex-Managers bis zur Scheidung inklusive Rosenkrieg von Andrea. Zwischendurch war Fendrich als Schauspieler (ORF-Komödien wie „Die Ehre der Strizzis“) und Moderator (“Herzblatt“, „Nix is fix“) gefragt. Ich habe vieles ausprobiert und Angebote angenommen, oft nur aus reiner Neugier. Letztendlich bin ich aber zu dem Schluss gekommen, dass Musiker der Beruf ist, der mich am meisten ausfüllt“, sagte er einmal über die „Nebenprojekte“.

Aktuell ist er in den Charts mit dem Live-Album „Symphonisch in Schönbrunn“, das im Sommer 2022 gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg im Ehrenhof des Schlosses mitgeschnitten wurde.

Ab 2. Juli (10 Uhr) sind Konzertkarten für Wien, Salzburg, Dornbirn und Linz auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. (Weitere Termine in Vorbereitung.)