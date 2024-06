Im Jahr 2025 wird Rainhard Fendrich zweimal Jubiläum feiern. Am 27. Februar wird Fendrich 70 Jahre alt. Im April 2025 wird er in Deutschland, Schweiz und Österreich Live-Konzerte spielen. Rainhard spielt seit 45 Jahren Konzerte. Rainhard Fendrich wird dann auch ein neues Album mit dem Namen „Wimpern-Schlag“ veröffentlichen.

Rainhard Fendrich gehört zu den bekanntesten österreichischen Musikern. Lieder wie „I am from Austria“, „Strada del Sole“, „Es lebe der Sport“ oder „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“ sind sehr vielen Menschen in Österreich bekannt.