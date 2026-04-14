Drei Tage nach der Wahl in Ungarn hat US-Präsident Donald Trump sein Schweigen hinsichtlich der Niederlage von Viktor Orbán gebrochen. In einem Telefoninterview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera erklärte er zu Orbán: „Er war mein Freund, es war nicht meine Wahl, doch er war mein Freund, ein guter Mensch, der die Frage der Einwanderung gut managte.“

Orbán habe nicht erlaubt, dass Menschen nach Ungarn kämen und das Land zerstörten, wie das in Italien der Fall sei, zitierte das Online-Portal „hang.hu“ aus dem Interview mit Trump.

US-Vizepräsident nicht überrascht

Die Niederlage von Regierungschef Orbán bei der Parlamentswahl in Ungarn ist laut US-Vizepräsident JD Vance keine Überraschung gewesen. Vance äußerte sich am Montagabend als erster Vertreter der US-Führung öffentlich zu Orbáns Scheitern, wie das Portal „Politico“ zitiert. Orbán galt als enger Verbündeter von US-Präsident Trump.

Vance habe das Wahlergebnis zwar mit Trauer aufgenommen, jedoch habe ihn der Sturz Orbáns nicht unerwartet getroffen. Hinsichtlich seines Besuches in Budapest wenige Tage vor der Wahl erklärte der US-Vizepräsident, dass es dabei nicht darum ging, Orbán zum Sieg zu verhelfen, sondern um Solidarität mit einem treuen Verbündeten zu zeigen. Orbán sei einer der wenigen europäischen Politiker, die bereit gewesen seien, sich der Brüsseler Bürokratie entgegenzustellen, betonte der US-Vizepräsident.

US-Präsident Trump hatte trotz Nachfrage von Journalisten bisher keinen Kommentar zur Niederlage seines engsten europäischen politischen Verbündeten abgegeben, erinnerte „Politico“. Bei der Wahl am Sonntag hatte sich Orbáns Herausforderer Péter Magyar mit seiner TISZA-Partei triumphal gegen Orbáns Fidesz durchgesetzt und eine verfassungsgebende Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament erlangt.