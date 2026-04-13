Die Ungarn haben jahrhundertealte Erfahrung mit Aufständen. Am Sonntag haben sie erreicht, was fast undenkbar schien: An den Wahlurnen und mit Rekordbeteiligung haben sie Viktor Orbán nach 16 Jahren an der Macht aus dem Thron gehoben und seine „illiberale Demokratie“ verabschiedet. Jenen Orbán, der alle Staatsstrukturen unter seine Kontrolle gebracht hatte. Seine Macht wurde, friedlich, gebrochen. Auch dadurch, dass andere Parteien zugunsten des Orbán-Rivalen Péter Magyar zurückzogen, um einen Wechsel zu ermöglichen. Budapest 2026 – das wird künftig ein Hoffnungsschimmer für jene sein, die mit ihren Autokraten noch ringen.

Das politische Beben an der Donau ist eine gute Nachricht in erster Linie für die Ungarn selbst, die unter Orbáns Führung in die Armut schlitterten, während die Regierenden immer reicher wurden. Ungarn ist heute nicht nur eines der ärmsten, sondern auch eines der korruptesten Länder Europas. Erfreulich ist das Ergebnis auch für Österreich. Wahlgewinner Péter Magyar hat eine Rückkehr zu rechtsstaatlichen Regeln angekündigt – und die benötigt auch die heimische Wirtschaft, um mit dem Nachbarland florierende Beziehungen aufzubauen.

Dominanz in Europa

Zugleich entfaltet dieses Beben geopolitische Wirkung. Orbán hatte die Quertreiberei in der EU zu seiner Spezialität entwickelt, mit dem Potential, Europa auf seinem Weg zu mehr strategischer Eigenständigkeit zu lähmen. Er galt als Trojanisches Pferd Russlands in der EU, das unter Putin nach Dominanz in Europa strebt. Jetzt trabt dieser Gaul erschöpft davon in die Weiten der Puszta. Donald Trump ist, neben Orbán und Putin, der dritte große Verlierer. Er schickte wenige Tage vor der Wahl noch seinen Vize nach Budapest, um die sich abzeichnende Schlappe des Frontmanns der Rechtspopulisten in Europa zu verhindern. Doch der Glanz ist ab. Die Unterstützung Trumps kann mittlerweile nach hinten losgehen.

Machtfülle

Das Volk hofft auf verbesserte Lebensbedingungen und hat Magyar mit einer Zweidrittel-Mehrheit ausgestattet, die sogar jene Orbáns übersteigt. Wird er sie tatsächlich nutzen, um den Rückbau der demokratischen Strukturen zu reparieren? Wird er die versprochene Begrenzung der Amtszeit des Premiers auch dann noch wollen, wenn es seine eigene ist? Dass die Freigabe der eingefrorenen Gelder der EU an die Einhaltung der Spielregeln gebunden ist, könnte sich als Regulativ erweisen dafür, dass Magyar die neue Machtfülle nicht zu Kopf steigt.

Sand im Getriebe?

Bleibt noch Viktor Orbán, der schwer Geschlagene. Seine Leute sitzen in allen Schlüsselpositionen des Landes. Orbán kann Magyar noch massenweise Sand ins Getriebe streuen. Ob er eine geordnete Amtsübergabe ermöglicht, bleibt abzuwarten. Im Moment aber gilt: Anders als Trump, der sich bis heute weigert, seine Wahlschlappe 2020 anzuerkennen, erwies sich Orbán am Tag seiner größten Niederlage als fairer Verlierer, der das Urteil der Wähler anerkennt. Vielleicht taugt er doch als Vorbild für Rechtspopulisten?