Wenn Rudi Roth über seine letzten Wochen spricht, klingt es wie eine Vorhersage. Seit Tagen lief die Telefonleitung heiß. „Uns haben Hunderte Menschen angerufen und gefragt, ob sie bei uns wählen können“, erzählt der ungarische Honorarkonsul in der Steiermark. Roth spricht mit Begeisterung über den Andrang, über das Interesse der Ungarn in der Steiermark. Zwar musste Roth die Ungarinnen und Ungarn zu einer Botschaft verweisen, am Ergebnis dürfte das aber nichts geändert haben.

Nach 16 Jahren geht die Ära von Viktor Orban als ungarischer Ministerpräsident zu Ende. Am Sonntag unterlag der Parteiobmann der Fidesz seinem Herausforderer Peter Magyar. Das Ergebnis ist vor allem in seiner Deutlichkeit eine mittelschwere Zeitenwende. Magyar darf sich über eine Zweidrittelmehrheit freuen, über einen Erdrutschsieg. Für Roth ist vor allem das Zustandekommen des Ergebnisses ein Erfolg. Die Wahlbeteiligung von knapp 80 Prozent nennt er „einen großartigen Sieg für die Demokratie“. Roth ist erleichtert, dass Orban seine Niederlage eingestanden hat, sieht es als Beweis dafür, dass das System funktioniert.

Orban gewinnt in Grenzregion zu Österreich

Magyar hat den Grundstein für seinen Sieg in Budapest, der liberalen Hochburg des zuletzt ins illiberale gekippten Ungarn, gelegt. Doch nicht überall blieb Orban chancenlos. Gerade in jenen Regionen an der Grenze zu Österreich konnte der noch amtierende Ministerpräsident reüssieren. Im Komitat (ähnlich zu einem Bundesland) Vas an der Grenze zum Burgenland durfte sich Orbans Fidesz-Partei über Mehrheiten freuen. Wieso? Laut Entwicklungsbericht der Europäischen Union gilt die Region als besonders betroffen von Überalterung. Junge Menschen ziehen weg, Alte bleiben – Orbans Kernklientel. Roth sagt: „Vor allem die ältere Bevölkerung hat sich an Orban gewöhnt und von seiner Politik profitiert“.

Der 62-Jährige ließ nichts unversucht, um auch in diesem Wahlkampf über die Pensionisten den Urnengang für sich zu entscheiden. Trotz schwächelnder Wirtschaft hatte er zuletzt noch eine 14. Monatsrente für Pensionisten eingeführt und sein Image des Sozialpolitikers aufpoliert. Abwenden konnte er die sich in Umfragen abzeichnende Niederlage aber nicht. „Die jungen Menschen wollten nach all den Jahren Veränderung“, sagt Roth. Allein 6000 bis 8000 Ungarn sind in der Steiermark in der Gastronomie tätig, hätten sich in den letzten Wochen intensiv für die Wahl interessiert, hätten sich bei Roth gemeldet und den Austausch gesucht. „So groß war das Interesse noch nie“, erzählt der Honorarkonsul.

Rudi Roth sieht die Entwicklungen positiv für österreichische Unternehmen in Ungarn © Ballguide/gregor Hiebl

Ohne Folgen bleibt das Wahlergebnis in Ungarn jedenfalls nicht. 500 steirische Unternehmen sind aktuell in Ungarn tätig. Auch sie dürften den Machtwechsel spüren. Roth erzählt, dass in den letzten Jahren österreichische Unternehmen, die in Ungarn tätig waren, immer wieder mit Problemen konfrontiert waren. Versprochene Fördergelder wurden nicht ausbezahlt, Investitionen zurückgehalten. „Wenn die EU nun die Gelder für Ungarn freigibt, ist das mit Sicherheit ein Investitionsboost, von dem auch österreichische Betriebe profitieren können“, glaubt Roth.