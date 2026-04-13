Ein tragisches Ende hat ein Ausflug zweier junger Urlauber in der Osternacht in Schladming genommen. Auf dem Heimweg ins Hotel waren die beiden 17-Jährigen von einem Zug erfasst worden. Nun ist einer der Slowaken im Krankenhaus verstorben, teilte die steirische Polizei am Montag mit.

Am Ostersonntag (5. April) waren die beiden gegen 6.30 Uhr früh hintereinander auf dem Gleiskörper der Ennstalbahn in Richtung ihres Hotels unterwegs gewesen. Weil ihre Handyakkus leer waren und sie keine Ortskenntnisse hatten, wählten sie den gefährlichen Weg über die Bahntrasse.

Zug erfasste die Jugendlichen von hinten

Im Ortsteil Klaus näherte sich ein Regionalzug und erfasste die beiden Jugendlichen von hinten. Sie wurden weggeschleudert, wobei einer der beiden noch ansprechbar war. Er hatte einen Bruch im Schulterbereich erlitten.

Sein Freund allerdings zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort verloren nun die Ärzte den Kampf um sein Leben. Ein Kriseninterventionsteam betreut seine geschockten Angehörigen.

Ähnlicher Unfall im Vorjahr

Im Mai des Vorjahres hatte sich ganz in der Nähe der Unglücksstelle ein ähnlicher Unfall zugetragen. Ein 33-jähriger Oberösterreicher war im Gleisbereich unterwegs und wurde von einem Regionalzug erfasst. Er überlebte schwer verletzt.