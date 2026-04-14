Viktor Orbán sei gut für Russland und schlecht für die ukrainische Junta. Am Wahlsonntag ging der kremlnahe Politologe Sergej Markow auf Telegram noch einmal das kleine Einmaleins der Wahlen in Ungarn durch und erklärte dabei auch gleich, warum die EU den Langzeitpremier unbedingt loswerden wolle.

Dass Orbán am Sonntag mit einer gewaltigen Mehrheit abgewählt wurde, traf Moskaus politischen Mainstream dann auch entsprechend hart. Kremlsprecher Dmitrij Peskow verlautbarte am Montag sehr knapp, man respektiere die Wahl Ungarns und wolle die „hochpragmatischen Kontakte“ fortsetzen. Oppositionsführer Péter Magyar zum Sieg seiner Tisza-Partei gratulieren wollte allerdings weder Peskow noch irgendein anderer hochrangiger russischer Politiker.

Viele Jahre galt Viktor Orbán als Moskaus großer europäischer Trumpf: ein Nationalpopulist, der innenpolitisch nach Wladimir Putins Vorbild eifrig an der Gleichschaltung der Medien arbeitete und Justiz und Wahlsystem zu seinen Gunsten umkrempelte. Ungarn war Moskaus Vorzeigemodell, wie man Einzelstaaten aus der EU herausbricht und auf seine Seite zieht.

Auch außenpolitisch stimmte Orbán in die Narrative des Kremls ein, feierte Russland als ehrlich-verlässlichen Lieferanten billigen Öls und Gases. Putins Kriegsgegner Wolodymyr Selenskyj verhöhnte der 62-Jährige dagegen als Kleinkomödianten, der die Ukraine in ein Leichenschauhaus verwandelt habe. Orbán bremste die EU-Unterstützung für die Ukraine mit immer neuen Vetos aus, seit Monaten blockiert er ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen für Kiew.

Moskau schien Ungarn in der Tasche zu haben. Nach Angaben des ungarischen Portals Vsquare gab es zwischen den Außenministern Sergej Lawrow und Péter Szijjártó regelmäßig vertrauliche Telefonate. Dabei soll der Ungar strategische Informationen der EU ausgeplaudert haben. Laut Vsquare fragte er Lawrow sogar um Rat, welche Argumente er in Brüssel gegen die Sanktionsprojekte der EU vorbringen solle.

Trump ist für Moskau schuld an Orbáns Niederlage

Aber die Verantwortung für Orbáns Debakel schiebt Moskau anderen zu. Die „Komsomolskaja Prawda“ schrieb, Donald Trumps offene Unterstützung könnte Orbán einen bösen Streich gespielt haben, so unpopulär sei der US-Präsident inzwischen in Europa. Nicht zu sehen waren im Moskauer Staatsfernsehen die feiernden Budapester, die am Wahlabend „Russen, geht nach Hause!“ skandierten. Dafür verwenden die Medien Zitatsplitter des Wahlsiegers Magyar, um die Hoffnung zu verbreiten, dass der Tisza-Chef nicht nur kein pro-ukrainisches Ungarn wolle, sondern sich auch der Abhängigkeit von russischen Energieimporten sehr bewusst sei.

Magyars Aussage, dass man sich vielleicht an einen Tisch mit den Russen setzen müsse, aber deswegen noch lange keine Freunde werde, kommt aber selbst in den Meldungen der Staatsagentur TASS vor. Nüchterne Moskauer Experten rechnen dementsprechend mit der baldigen Freigabe der 90 Milliarden Euro für die Ukraine und mit einem schrittweisen Ausstieg der Ungarn aus langfristigen Rohstoffverträgen wie auch aus dem Bauauftrag für zwei neue Atomkraftreaktoren im ungarischen Paks.

Russlands Politiker aber klammern sich an Hurra-Patriotismus. Konstantin Kosatschjow, Vizesprecher des Föderationsrates, erklärte gegenüber TASS, erstens hätten die Europäer gar keine 90 Milliarden Euro für die Ukraine, zweitens explodierten jetzt die Energiepreise, die EU-Wirtschaft erwarte ein „perfekter Sturm“.

Jedenfalls scheint Orbáns Debakel kein Anlass für den Kreml zu sein, kritisch über die eigene Politik nachzudenken. Ausgerechnet in der Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta leistete sich Starpolitologe Fjodor Lukjanow allerdings eine bemerkenswerte Freudsche Fehlleistung: Gegen Orbán habe auch seine für Osteuropa beispiellos lange Herrschaftszeit von insgesamt 20 Jahren gearbeitet. „Der Ermüdungsfaktor durch immer dieselben Personen gilt nach wie vor, das ist psychologisch verständlich.“ In Russland ist „immer dieselbe Person“ mittlerweile seit mehr als 25 Jahren an der Macht.