Viktor Orbán mag ein Verfechter einer nationalen Demokratie sein. Das hinderte den Rest der Welt nicht daran, in einem Ausmaß am politischen Schicksal des Ungarns und seines starken Mannes über Jahre hinweg Anteil zu nehmen, das angesichts der geringen Größe des Landes eigentlich verwundern müsste. Doch die politischen Eliten in Brüssel, Washington wie auch Moskau waren fixiert auf die Vorgänge in Budapest – und das gilt auch für Wien. Die Folgen von Orbáns krachender Niederlage haben dementsprechend auch in Österreichs Innenpolitik ein enormes Echo ausgelöst.

An Orbán kam auch in Österreich kein Politiker von Rang und Namen vorbei. Das ist nun einmal so, wenn man seit mehr als 30 Jahren in der Spitzenpolitik eines wichtigen Nachbarlandes mitmischt – und davon die vergangenen 16 Jahre als Ministerpräsident. Mit Nachbarn, noch dazu, wenn man über Jahrhunderte durch eine gemeinsame Geschichte mehr verbunden als getrennt wird, muss man sich einfach arrangieren – wegen der zahllosen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Vernetzungen. Trotzdem spaltet kein anderer Regierungschef – nicht einmal Italiens skandalgestählter Silvio Berlusconi – die Republik in zwei so unversöhnliche Lager.

FPÖ warnt Orbáns Kritiker

Die tiefste Wunde hat Orbáns Niederlage den Freiheitlichen zugefügt. Schon Heinz-Christian Strache hat die Nähe zum ungarischen Premier gesucht, doch mit Herbert Kickl haben die Beziehungen noch einmal ein neues Niveau erreicht. Die FPÖ preist Orbáns Modell einer „illiberalen Demokratie“ als Vorbild für ihre eigenen Pläne einer „Volkskanzlerschaft“ Kickls an. Mit dessen Widerstand gegen „EU-Zentralismus“, Brüsseler „Kriegstreiberei“ und linken Zeitgeist identifizieren sich auch die Freiheitlichen. Kickl selbst erklärte in einer Aussendung am Montag: „All jene, die also hierzulande den „Regimewechsel“ in Ungarn bejubeln, mögen nicht vergessen, dass sie selber es sind, die Österreich als Systemparteien ein Regime der Entfremdung vom Wählerwillen, der Abhängigkeit von Brüssel und der Huldigung eines zerstörerischen Zeitgeistes errichtet haben und betreiben.“ Und auch in einem Video auf Facebook meldete sich der FPÖ-Chef zu Wort. Er befürchtet, dass die „Irrsinn-Projekte“ der EU-Kommission jetzt noch leichter gegen den Widerstand der nationalen Bevölkerung durchgedrückt werden. Um dies zu verhindern, brauche es in Österreich dringen einen „Regimewechsel“ im Sinne der FPÖ,

Bilateral wurde die Partnerschaft mit Orbáns Fidesz-Partei von der FPÖ weidlich inszeniert: Ungarns Premier war der erste internationale Gast, den Walter Rosenkranz am 31. Oktober in seiner neuen Rolle als freiheitlicher Nationalratspräsident und protokollarische Nummer zwei der Republik empfing. Und natürlich engagierten sich die FPÖ sowie deren kleines Medienimperium intensiv für Fidesz im ungarischen Wahlkampf.

ÖVP bejubelt Niederlage der FPÖ

In der ÖVP ist der Jubel über den Machtwechsel im Nachbarland mindestens so laut wie die Depression bei den Blauen. Dabei war Orbán einst ein enger Verbündeter – national wie auf EU-Ebene. Die Entfremdung kam schleichend. 2019 suspendierte die Europäische Volkspartei im EU-Parlament wegen Orbáns Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit die Mitgliedschaft von Fidesz. 2021 erfolgte der endgültige Bruch. Kanzler und ÖVP-Obmann war damals Sebastian Kurz, der immer wieder insbesondere bei der Migrationspolitik die Nähe zu Orbán betonte – und auch nach seinem Ausscheiden aus der Politik Kontakt mit diesem hielt. Als ewige Regierungspartei kam die ÖVP dennoch nicht darum herum, in vielen Bereichen mit Ungarn eng zusammenzuarbeiten – von der Grenzsicherung über das Migrationsmanagement bis zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen. Diese gemeinsamen Interessen galt es auch auf EU-Ebene zu vertreten.

Am Montag jubelte nun ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti überschäumend: „FPÖ-Chef Kickls verzweifelter Versuch, sein großes Vorbild Viktor Orbán im Rahmen eines globalen Schulterschlusses der Rechtsextremen an der Macht zu halten, ist gescheitert. Dass Orbán nach seiner offen zur Schau getragenen Solidarisierung mit Trump und Putin abgewählt wurde, sollte der FPÖ zu denken geben: Denn der Wahlausgang in Ungarn ist ein klares und unmissverständliches Signal an all jene, die sich mit ebendiesen Krawallmachern verbrüdern, die Europa durch ihr skrupelloses Verhalten ins Chaos stürzen.“

Kann Kickl Orbáns Rolle übernehmen?

Für SPÖ, Neos und Grüne fungierte Orbán fast ausschließlich als Reibebaum – und abschreckendes Beispiel im Kampf gegen die im Vormarsch befindlichen rechtsnationalistischen Kräfte in der EU. Ob dieser durch dessen Sturz nun gebremst wird, ist mehr als zweifelhaft. Entscheidend wird sein, ob Orbáns erfolgreicher Nachfolger Peter Magyar Ungarn auf einen neuen Kurs steuern will und kann – und ob dabei auch das Erbe von Fidesz aufgearbeitet wird. Sollte dabei herauskommen, dass Orbán an der Spitze eines korrupten Klüngels aus Wirtschaft und Politik stand, wird das auch die FPÖ in ein negatives Licht rücken. Wenn nicht, könnte dem Noch-Premier Ungarns die künftige Rolle eines nationalistischen Märtyrers winken.

Spannend wird auch sein, wer Orbán in seiner Rolle als Speerspitze der Nationalisten gegen die EU-Eliten nachfolgt? Kandidaten dafür gibt es manche, aber nur der slowakische Premier Robert Fico, der ebenfalls einen russlandfreundlichen Kurs vertritt, sitzt derzeit im EU-Ministerrat. Als Kanzler wäre auch Kickl eine Möglichkeit – aber eben nur als Kanzler.