Sie trägt weiße Schuhe von Adidas, eine Jeanshose und einen schwarzen Pullover – so wurde die 18-jährige Petronela S. aus Webling das letzte Mal gesehen. Seit 28. April ist die junge Frau abgängig, wie die Seite „Österreich findet euch“ vermeldet. Die Polizei weiß von der verschwundenen Teenagerin, wie Pressesprecher Fritz Grundnig auf Nachfrage bestätigt. „Der Fall wurde zur Anzeige gebracht und es wurden alle notwendigen Maßnahmen seitens der Kollegen eingeleitet“, bestätigt er. Nähere Informationen zum Verbleib der 18-Jährigen gebe es aber bislang nicht, so Grundnig.

Vermisstenanzeigen kommen in der Steiermark häufig vor. Allein 2025 wurden 2131 Personen als vermisst gemeldet, den größten Anteil machten dabei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus. Hier betrug die Zahl der Vermisstenmeldungen 1666. Sechs Personen galten pro Woche in der Steiermark als vermisst. „Volljährige Personen dürfen sich grundsätzlich überall hinbewegen, ohne jemandem Bescheid über ihren Aufenthaltsort geben zu müssen“, erklärt Grundnig.

Vermisst: Suche nach Erwachsenen oft schwierig

Deswegen gestalte sich vor allem die Suche nach Erwachsenen oft schwierig. „Es kommt vor, dass dann Leute zehn oder 15 Jahre nach der Abgängigkeitsanzeige irgendwo anders in Europa auftauchen, etwa bei einer Verkehrskontrolle oder einem Spitalsaufenthalt“, erklärte Stefan Mayer, Chefinspektor beim Kompetenzzentrum für Abgängige Personen, im Vorjahr gegenüber der Kleinen Zeitung.

Plattformen wie „Österreich findet euch“ veröffentlichen auf Anfrage von Familienangehörigen und Freunden Lichtbilder von vermissten Personen, die Polizei sei dahingehend nicht involviert, stuft die Seite polizeiintern aber als seriös ein.