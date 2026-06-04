Wenn im Juni in der Villacher Alpenarena um die 150 Kinder „herumwuseln“, macht das traditionelle Kids-Camp in Kärnten Station. Ob am Hockeyfeld, auf der Schanze oder auf der Rollerstrecke – mitten im Geschehen sind Österreichs Skisprung-Asse. Von wertvollen Tipps bis zu persönlichen Fragen standen ÖSV-Adler Stefan Kraft und Co Rede und Antwort. Der 46-fache Einzel-Weltcupsieger (ihm fehlen nur noch sieben Siege, um mit Rekordhalter Gregor Schlierenzauer gleichzuziehen, der mit 53 Erfolgen an der Spitze der ewigen Bestenliste steht) präsentierte wie gewohnt locker, sympathisch und mit einem Lächeln auf den Lippen.

Da hat wohl der erste Familienurlaub mit seiner Frau und dem fast sechs Monate alten Töchterchen in Kroatien gut getan? „Ich habe viel Zeit mit Marisa und unserer kleinen Tochter verbracht. Wir waren auch zwei Tage am Wörthersee, als wir aus Kroatien heimgefahren sind. Das habe ich extrem genossen. Der April gehört quasi uns, wobei ich mich trotzdem fit gehalten habe. Ich war laufen, radfahren, bin Bergtouren gegangen, war dafür weniger in der Kraftkammer und habe knallhart den Reset-Knopf gedrückt“, grinst „Krafti“, der sich in Villach bereits wieder an das Fluggefühl gewöhnt hat und im Windkanal in Slowenien mit der Luft auf Tuchfühlung gegangen ist.

Seine kleine Maus, wie er sie charmant nennt, hält ihn aber ordentlich auf Trab. „Sie ist eine echte Düse, wirklich sehr, sehr agil, die kleine Frau. Marisa sagt ständig, dass sie sehr viel von mir hat, wobei ich mir das immer gewünscht habe. Bei uns ist Action pur.“ Und dabei verriet der Team-Olympiasieger von 2022 ein Geheimnis: „Den Fernseher kann ich gefühlt schon verkaufen. Den brauche ich aktuell nicht. Zu Hause ist permanent was zu tun, das haben wir gewusst und es ist ja wunderschön. Fürs Kochen und Einkaufen und noch ein wenig vom Drumherum bin ich zuständig. Wenn ich nicht im Training bin, bin ich Papa und Hausmann zugleich.“

„Dann holen die anderen auf...“

Rückblickend auf die vergangene Saison meint der Dreifach-Weltmeister ungefiltert: „Ich bin nicht ganz zufrieden gewesen oder wenn ich es direkt formuliere: es hat mich echt gewurmt und gestört, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es gewohnt bin. Der Start war richtig gut. Da dachte ich eigentlich, dass es wieder rennt, nur dann holen die anderen auf, man beginnt am Material zu tüfteln und verliert etwas Vertrauen in einen selbst“, gesteht der 33-Jährige.

Apropos Vertrauen. Ihm sei schnell klar geworden, wenn ihm auch nur ein kleiner Fehler unterläuft, ist er nicht mehr ganz vorne dabei. „Dann spielt Verkrampftheit eine Rolle und man ist am Suchen. Klar war die Saison nicht ganz schlecht, aber eben nicht wie erhofft. Doch gerade diese Tatsache pusht mich, weil ich aus diesen Dingen gelernt habe.“ Sein Vaterdasein hat den Blickwinkel aber keineswegs geändert – im Gegenteil. „Ich habe alles gut aufgearbeitet, analysiert und einen neuen Plan erstellt. Ich bin voll motiviert. Mir ist bewusst, dass ich Vollgas geben muss und dafür bin ich bereit. Jetzt ist die Zeit da, um die kleinen Fehler mit vielen Wiederholungen auszumerzen. Ich werde heuer im Sommer mehr springen als sonst und auch körperlich werde ich schwitzen, sodass der Winter kommen kann.“

„Die Therapien sind rein prophylaktisch“

Insofern kommt eine Aussage wie aus der Pistole geschossen: „Ich will jedes Jahr einer der besten Skispringer sein. Ich denke nicht im Olympiazyklus, sondern will am liebsten sofort in Topform sein. Jeder Weltcupsieg ist schön und ich hoffe, dass nächste Saison wieder ein paar dazukommen“, verdeutlicht der 15-fache WM-Medaillengewinner und versichert, dass es ihm körperlich gut geht. „Ich bin im Personal-Training und bei der Physiotherapie, aber ich habe im Augenblick überhaupt keine Probleme. Ich würde sogar sagen, es ist perfekt. Die Therapien sind rein prophylaktisch.“

Der Salzburger strotzt nur so vor Energie. Auf die Frage, woher er Jahr für Jahr seine Motivation nimmt, meint er: „Ich springe für mein Leben gerne. Es klingt vielleicht komisch, aber der Ansporn nach einer nicht so guten Saison ist um einiges präsenter. Ich will wieder mit Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Stephan Embacher mithalten, wenn nicht besser sein. Auch wenn ich gefühlt schon alles gewonnen habe, trainiere ich nach wie vor extrem gerne. Wir sind eine sehr coole Truppe, in der es immens viel Spaß macht. Von dem her habe ich noch nichts Besseres gefunden“, schmunzelt Kraft, der also weiter voll auf Angriff geht. „Der Gesamtweltcup ist nicht mehr ganz so im Fokus, dafür will ich bei den Highlights da sein und einzelne Springen gewinnen.“