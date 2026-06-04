In der Vorwoche feierte der Schweizer Skiprofi und Olympia-Gold-Gewinner Franjo von Allmen in seinem Heimatort Zweisimmen mit Fans eine Saisonabschluss-Party. Der Sportler rockte dabei selbst die Bühne - und war auf dieser nicht allein, wie das Online-Medium watson berichtet. Die „Franatiker“, wie Allmens Fans auch genannt werden, durften sich über einen Auftritt der Kärntner Alpenbarbie, Sängerin Melissa Naschenweng, freuen.

Die Kärntnerin fuhr im Anschluss an ihr Konzert im Kanton Luzern ins Berner Simmental, wo die Party stieg. Mit einer Akustikgitarre in der Hand sang von Allmen gemeinsam mit Naschenweng ihren Hit „I steh auf Bergbauernbuam“, wie watson berichtet. Die Kärntnerin und der Schweizer kennen sich übrigens seit einer Talk-Show auf „ServusTV“ persönlich.